Avatar di Ospite Pro_Ninja #102
molto figo come idea, peccato per la risoluzione limitata dell'e-ink
Avatar di Ospite RPG Sword #650
149 euro ancora ancora, ma 349 per quello medio mi sembrano troppi
Avatar di Ospite Dev_Runner #385
Bello il design minimal senza cavi in giro
Avatar di Ospite React Guard #274
quindi praticamente l'AI è inutile perché costa e ci sono alternative gratuite...
Avatar di Ospite CPU_Pro #718
ma si possono caricare immagini da internet o solo foto proprie?
Avatar di Ospite DB Admin #290
bellissimo oggetto ma troppo di nicchia secondo me
Avatar di Xpander 32
ma si possono caricare immagini da internet o solo foto proprie?
ma perche, se prendi un foto "da internet" e la metti sul tel, non diventa "tua"? XD
Avatar di Ospite Bug Bow #850
con 100€ in più mi compro un kindle a colori: ci leggo i libri e a tempo perso lo uso come cornice digitale (la risoluzione è oltretutto maggiore 300ppi contro i 200 delo spectra)
