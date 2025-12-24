Octopus Energy, eccellenza riconosciuta nel settore energetico, torna a fare notizia con una nuova iniziativa pensata per i propri clienti. L’azienda, premiata per il servizio e la trasparenza, ha deciso di riattivare la promozione che permette di bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi, garantendo stabilità e serenità nelle bollette. Un’opportunità imperdibile per chi desidera pianificare al meglio le spese energetiche senza sorprese.

Octopus Energy, perché conviene?

Fino al 30 dicembre, Octopus Energy invita quante più persone possibile a usufruire di questa offerta esclusiva. Grazie alla promo, potrete beneficiare di tariffe competitive sia per la materia prima luce che per il gas, con costi di commercializzazione trasparenti e chiari, senza costi nascosti. L’obiettivo è offrire un’esperienza semplice e conveniente, valorizzando la fiducia che da sempre contraddistingue l’azienda.

Per quanto riguarda la luce, la materia prima viene offerta a 0,099 €/kWh, con un costo di commercializzazione annuale pari a 72€. Per il gas, invece, la materia prima ha un prezzo di 0,35€/Smc, mentre il servizio di commercializzazione ha un costo di 84€ all’anno. Questi valori permettono di avere una visione chiara e immediata della spesa effettiva, aiutando a pianificare il bilancio familiare o aziendale senza sorprese.

Non lasciatevi sfuggire l’occasione: bloccare il prezzo di luce e gas con Octopus Energy significa scegliere trasparenza, affidabilità e convenienza per tutto l’anno. La promo è attiva solo fino al 30 dicembre, e rappresenta un’occasione concreta per vivere l’inverno senza preoccuparsi delle oscillazioni dei mercati energetici. Octopus Energy conferma così il suo impegno nel rendere l’energia accessibile e conveniente per tutti.

