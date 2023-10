Un paio di giorni fa vi abbiamo già parlato del Tasso Zero MediaWorld in un articolo dedicato, specificando che si tratta di un'ottima occasione per fare i vostri acquisti tecnologici risparmiando davvero tanto. Non dovrete quindi attendere il Black Friday per acquistare il dispositivo dei vostri sogni! Questa nuova tornata promozionale, infatti, vi permetterà di sfruttare sconti davvero importanti su prodotti di ottima qualità. Inoltre, spendendo almeno 199,00€ potrete dilazionare la spesa in 20 comode rate mensili grazie a Findomestic. Ma ciò che rende queste offerte davvero speciali è che inizierete a pagare solo da febbraio 2024!

Il Tasso Zero MediaWorld include moltissime offerte che spaziano dagli smartphone agli auricolari, passando per i notebook e i grandi elettrodomestici. Data la grande varietà delle proposte, abbiamo pensato di raccogliere in questo articolo 5 offerte assolutamente da non perdere. Vi ricordiamo però che dureranno ancora pochi giorni: infatti, per approfittarne avete tempo solo fino al 25 ottobre, per cui vi esortiamo a fare i vostri acquisti il prima possibile.

Tasso Zero MediaWorld: 5 offerte da non lasciarsi sfuggire

Apple iPhone 15

Iniziamo subito la nostra carrellata con uno smartphone top di gamma firmato Apple, brand conosciutissimo per la grande qualità dei suoi prodotti, che si sono guadagnati un posto d'onore fra i migliori smartphone al mondo. Questo modello è super resistente ed è dotato di fotocamere in grado di scattare fotografie incredibilmente realistiche e di girare video in altissima risoluzione, anche in condizioni di scarsa luminosità. Queste caratteristiche lo rendono perfetto per fotografi, videomaker e creativi. Dal punto di vista hardware, siamo di fronte a un prodotto in grado di svolgere con facilità e velocità anche le operazioni più complesse, il che lo rende eccellente anche per i gamer su mobile, che godranno di prestazioni eccezionali e incredibilmente fluide. Su Mediaworld lo trovate a soli 979,00€.

Samsung Galaxy Tab A8

Questo tablet dal design moderno e ultrasottile è la scelta ideale per chi cerca un prodotto affidabile e comodo da portare sempre con sé. Lo consigliamo a chi ama guardare contenuti in streaming non solo a casa, ma anche quando è in viaggio, magari per intrattenersi piacevolmente durante un lungo viaggio in treno: grazie a Samsung TV Plus avrete accesso a una marea di film, serie TV e altri contenuti gratuiti, ma potrete tranquillamente installare le app dei vostri servizi di streaming preferiti, come Prime Video o Netflix. Questo tablet vi regalerà immagini definite e realistiche, con colori ultra brillanti. Inoltre, è perfetto per i genitori che vogliono stimolare i propri figli con attività e giochi creativi: grazie a Samsung Kids, che include anche il controllo genitori, potrete stare tranquilli riguardo i contenuti che i vostri figli potranno consultare online. Ebbene, Mediaworld ve lo offre ad appena 229,00€ anziché 319,99€.

HP 15S-FQ5047NL

Se invece siete alla ricerca di un computer portatile che unisca ottime prestazioni, un design sottile e leggero e un ottimo prezzo, questo notebook HP è un'ottima scelta. Venduto solitamente a 729,00€, su Mediaworld potete farlo vostro a soli 599,00€. Lo consigliamo sia a chi lavora in smart working che agli studenti, che potranno contare su una grande velocità nell'esecuzione delle operazioni, migliorando così la produttività. Anche il multitasking è fondamentale, e con questo modello HP noterete che potrete svolgere facilmente e senza interruzioni diverse operazioni contemporaneamente, risparmiando così molto tempo e portando a termine tutte le vostre attività con efficienza. Inoltre, la scheda grafica Intel Iris X lo rende una buona scelta anche per i videogiocatori, che apprezzeranno le prestazioni grafiche dell'HP 15S-FQ5047NL, in grado di riprodurre immagini incredibilmente nitide e dettagliate.

Samsung Galaxy Buds Live

I Galaxy Buds Live sono la scelta ideale per chi ama ascoltare musica ovunque. Infatti, la cancellazione attiva del rumore vi permetterà di ascoltare in modo chiaro la vostra musica preferita, senza però perdere il contatto col mondo esterno: ciò significa, ad esempio, che sentirete le voci o gli annunci della metro in modo chiaro, anche perché la particolare forma di questi auricolari non ostruisce il canale uditivo. Sono la scelta ideale anche per tutti quei professionisti che trascorrono molto tempo al telefono, che potranno effettuare le loro telefonate in tranquillità, godendo di un audio eccezionalmente chiaro e cristallino. In aggiunta, attivando l'assistente vocale Bixby integrato potrete controllare il vostro smartphone senza muovere un dito: così gestirete le chiamate, regolare il volume o controllare il meteo mentre sarete in giro, avendo però le mani libere, per una comodità di utilizzo davvero eccezionale. Mediaworld vi offre i Galaxy Buds Live a soli 67,99€ invece di 169,00€, un risparmio davvero notevole!

Amazfit Bip 3 Pro

Chiudiamo questa nostra carrellata di offerte da non perdere su Mediaworld con uno smartwatch perfetto per chi cerca un prodotto di buona qualità, ma senza spendere troppo. Amazfit è un'azienda conosciuta nel settore e il suo Bip 3 Pro unisce un design lineare a accattivante a tantissime funzionalità davvero molto utili, soprattutto se state pensando di rimettervi in forma: questo modello, infatti, dispone di ben 60 modalità sportive ed è resistente all'acqua fino a 5 ATM, per cui è l'ideale anche per chi pratica sport acquatici come il nuoto. Oltre a supportarvi nei vostri allenamenti, il Bip 3 Pro è in grado di aiutarvi a consultare chiamate, email e messaggi senza dover prendere in mano lo smartphone, ma in modo semplice, rapido e intuitivo. Ebbene, potete trovarlo su Mediaworld a soli 59,00€ anziché 69,99€.

