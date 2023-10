MediaWorld: tasso zero e paghi da febbraio 2024! SUPER OFFERTE

Quando si tratta di fare acquisti tech risparmiando davvero tanto, uno dei primi eventi che viene in mente, soprattutto in questo periodo, è il Black Friday. Tuttavia, se avete necessità di sostituire i vostri vecchi dispositivi non dovrete attendere oltre. Infatti, Mediaworld ha dato il via a una nuova iniziativa promozionale che vi permetterà di fare i vostri acquisti sfruttando, oltre a importanti sconti, anche la possibilità di dilazionare i pagamenti in comode rate mensili a tasso zero: Spendendo almeno 199,00€ potrete infatti dilazionare la spesa in 20 rate mensili grazie a Findomestic.

Anche altri rivenditori offrono questa opportunità, è vero, ma ciò che rende speciale questa iniziativa di Mediaworld è che potrete acquistare gli articoli che vi servono oggi stesso, ma iniziando a pagarli solo da febbraio 2024. Questa tornata promozionale spazia attraverso diverse categorie, dai computer agli elettrodomestici passando per gli smartphone, per cui non vi resta che dare un'occhiata alla pagina dedicata per iniziare a fare shopping!

Tasso zero Mediaworld, perché dovreste approfittarne?

Consigliamo i prodotti in promozione a chiunque abbia necessità di acquistare prodotti top di gamma o comunque molto costosi, come i grandi elettrodomestici, potendo contare sul pagamento dilazionato e i forti sconti. Inoltre, proprio per questo è l'occasione perfetta per fare acquisti importanti, visto anche il vantaggio offerto dal pagamento rateale a tasso zero.

Ad esempio, se state cercando uno degli smartphone migliori sul mercato a prezzo stracciato, non possiamo che consigliarvi l'ottimo Samsung Galaxy S23 Ultra con S Pen integrata, perfetto per scattare fotografie eccezionali, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Le sue caratteristiche lo rendono uno smartphone ultraveloce e con grafica in HD ideale per i videogiocatori su mobile, che godranno di prestazioni sempre fluide. Mediaworld ve lo propone a soli 1.199€ anziché 1.479,00€, con uno sconto di ben 280,00€.

Se invece state pensando di acquistare un notebook top di gamma, all'altezza dei migliori PC portatili sul mercato, non potete assolutamente perdervi l'Apple MacBook Air con schermo da 13''. Sottile, leggero e dalle prestazioni ultraveloci, è perfetto per il multitasking e per eseguire in modo fluido anche le operazioni più complesse, per cui è l'ideale per chi lavora con programmi pesanti come artisti, ingegneri e architetti. Naturalmente, con queste caratteristiche è anche un ottimo supporto per lo studio. Ebbene, Mediaworld lo propone a soli 949,00€ invece di 1.229,00€, facendovi risparmiare ben 280,0€.

Fra i tantissimi prodotti in sconto, poi, non possiamo che menzionare anche l'eccellente soundbar con subwoofer LG S75Q, che con i suoi 3.1.2 canali e i 380W di potenza vi regalerà un’esperienza audio surround coinvolgente e immersiva. AI Sound Pro analizza i contenuti per un suono ottimale indipendentemente dal fatto che stiate guardando un film, sentendo il notiziario o ascoltando la musica. Vista la sua incredibile versatilità, la consigliamo agli amanti del cinema, ma anche ai videogiocatori, che potranno così sentirsi ancora più parte integrante dell'azione a schermo. Questo ottimo prodotto è in offerta su Mediaworld a soli 217,99€ anziché 349,00, grazie allo sconto di 130,00€.

Ciò detto, vi rimandiamo alla , dove potrete scoprire tutti i prodotti in promozione. Vi invitiamo, però, a farlo il prima possibile, dato che la promozione durerà solo fino al 25 ottobre.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Mediaworld

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!