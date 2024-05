Techly, supporto TV da soffitto motorizzato intelligente, il meglio per l’intrattenimento

In una piccola stanza o se si desidera montare il televisore sopra un’area di lavoro, come una cucina, i supporti a soffitto sono la soluzione ideale e Techly propone diverse opzioni.

Nel vasto panorama dei supporti per TV, uno spicca per la sua innovazione tecnologica e la sua integrazione nella “smart home”: il supporto TV da soffitto inclinabile motorizzato Techly. Questo prodotto all’avanguardia offre una combinazione di funzionalità avanzate e design salvaspazio, rendendolo una scelta ideale per chi cerca la massima convenienza e flessibilità nell’esperienza di visione o necessita di ritrarre la televisione quando non è in uso.

Il supporto è progettato per offrire compatibilità con un’ampia gamma di modelli e dimensioni, può ospitare televisiori da 32 a 70 pollici e supportare un VESA massimo di 600x400. La sua caratteristica principale è la capacità di essere controllato tramite un sistema motorizzato, consentendo agli utenti di regolare facilmente l’angolo di visione dello schermo in maniera fluida e silenziosa. La sua struttura lo rende indicato anche per l’installazione su soffitti inclinati o in stanze con soffitto particolarmente basso.

Un meccanismo bilanciato previene eventuali vibrazioni sul soffitto quando il televisore è in movimento.

Questo supporto TV consente il controllo remoto tramite telecomando, l’app Tuya, che memorizza le posizioni desiderate, o assistenti vocali come Amazon Alexa o Google Home. Questo fa si che si possa regolare l’angolo di visione del televisore senza doversi alzare, aggiungendo un livello di comodità e praticità senza precedenti all’intrattenimento domestico.

Oltre alle sue funzionalità avanzate, il supporto TV di Techly si distingue anche per il suo design elegante e discreto. La sua costruzione robusta e resistente assicura stabilità per il televisore, mentre il profilo sottile e moderno si integra armoniosamente con qualsiasi arredamento domestico. Inoltre, la sua capacità di essere montato sul soffitto e la gestione dei cavi integrata libera spazio prezioso sul pavimento e sui mobili e mantiene il massimo ordine, una soluzione salvaspazio che non compromette lo stile o la funzionalità.

Techly, con il supporto da soffitto, offre il perfetto connubio tra tecnologia avanzata, design e praticità. Un’esperienza di visione personalizzata che sia adatta ad ogni esigenza.