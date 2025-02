The Last Of Us Stagione 2: quando esce, dove vederla e quanto costa l'abbonamento?

La seconda stagione di The Last of Us è pronta a riportare sullo schermo le emozionanti vicende di Joel ed Ellie. Dopo il grande successo della prima stagione, HBO ha deciso di proseguire la trasposizione televisiva del celebre videogioco di Naughty Dog, mantenendo intatta l'atmosfera cupa e le tematiche profonde che hanno reso la serie un fenomeno globale. La nuova stagione si preannuncia ancora più intensa, con nuovi personaggi, dinamiche inedite e colpi di scena che terranno gli spettatori con il fiato sospeso.

The Last of Us Stagione 2: quando esce?

La tanto attesa seconda stagione di The Last of Us debutterà il 14 aprile 2025 su HBO negli Stati Uniti e arriverà in contemporanea in Italia su Sky e in streaming su NOW TV. Questa nuova stagione sarà composta da sette episodi, una riduzione rispetto ai nove della prima stagione. Tuttavia, la qualità della narrazione e lo sviluppo dei personaggi promettono di mantenere alto il livello della serie, regalando agli spettatori un'esperienza immersiva ed emozionante.

The Last of Us Stagione 2: di cosa parla?

Ambientata cinque anni dopo gli eventi della prima stagione, la storia si basa su The Last of Us Parte II, il celebre videogioco uscito nel 2020. Joel ed Ellie hanno trovato rifugio nella comunità di Tommy, cercando di costruire una vita stabile in un mondo ancora devastato. Ellie stringe un legame profondo con Dina, con cui condivide un legame speciale. Tuttavia, la loro serenità viene bruscamente interrotta dall'arrivo di Abby Anderson, una figura misteriosa in cerca di vendetta per eventi legati al passato dei protagonisti.

Secondo gli showrunner Craig Mazin e Neil Druckmann, la serie seguirà fedelmente la trama del videogioco, ma introdurrà modifiche per adattarsi al formato televisivo, includendo scene inedite e momenti di forte impatto emotivo.

The Last of Us Stagione 2: che personaggi ci saranno?

La seconda stagione vedrà il ritorno di alcuni personaggi chiave, oltre all'introduzione di nuove figure fondamentali per lo sviluppo della storia:

Pedro Pascal - Joel Miller

Bella Ramsey - Ellie

Gabriel Luna - Tommy

Rutina Wesley - Maria

Nuovi personaggi e attori:

Kaitlyn Dever - Abby Anderson ("Unbelievable", "Dopesick")

Isabela Merced - Dina ("Transformers: L'ultimo cavaliere", "Madame Web")

Young Mazino - Jesse

Danny Ramirez - Manny

Tati Gabrielle - Nora

Ariela Barer - Mel

Spencer Lord - Owen

Catherine O'Hara - ruolo ancora segreto

The Last of Us Stagione 2: dove vederla?

La seconda stagione sarà disponibile in esclusiva su Sky per la trasmissione televisiva, mentre gli utenti potranno accedere agli episodi in streaming su NOW TV. Per guardare la serie, è necessario sottoscrivere un abbonamento ai servizi.

NOW e Sky: quanto costa l'abbonamento?

NOW TV : il pacchetto "Entertainment" ha un costo di 6,99€ al mese , con la possibilità di aggiungere altri contenuti come cinema e sport.

: il pacchetto "Entertainment" ha un costo di , con la possibilità di aggiungere altri contenuti come cinema e sport. Sky TV: il piano base parte da 14,90€ al mese, con la possibilità di includere pacchetti aggiuntivi come cinema e sport.

I prezzi possono variare in base alle promozioni attive e agli sconti per i nuovi clienti. Entrambi i servizi offrono contenuti in alta definizione, con opzioni di visione on-demand e su più dispositivi.

Non resta che attendere il 14 aprile 2025 per immergersi nuovamente nelle avventure di Joel ed Ellie nella seconda stagione di The Last of Us!

