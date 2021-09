Thorg, ecco La nuova app desktop che rende più facile estrarre ethereum

Nel mondo, in ogni istante, ci sono milioni di computer che estraggono ethereum, contribuendo alla sicurezza della rete e convalidando le transazioni in cambio della possibilità di guadagnare un po’ di ETH. Ma per rendere redditizio il mining, la maggior parte delle persone ha bisogno di hardware costoso con molta potenza di calcolo. Golem Network, una piattaforma basata su Ethereum per la condivisione della potenza di calcolo inutilizzata, ha una piccola soluzione per coloro che vogliono contribuire alla rete senza andare all in. Thorg.

Annunciata oggi, si tratta di un’app di mining ethereum gratuita per PC. Sebbene sia stata creata per i giocatori e altre persone come i minatori che hanno già potenti home computer, Golem promette che l’app “supporterà più tipi di macchine nel prossimo futuro”.

Golem è analogo a Filecoin, la rete decentralizzata che consente alle persone di vendere e acquistare spazio di archiviazione del computer tramite il token FIL. Solo che, invece dello storage, Golem facilita l’acquisto e la vendita di potenza di calcolo che altrimenti andrebbe inutilizzata, quindi un gamer notturno che di giorno ha un surplus di potenza inutilizzato potrebbe guadagnare con quello.

Thorg utilizza Polygon, una soluzione di ridimensionamento di livello 2, per facilitare i pagamenti, evitando così le elevate commissioni associate a ethereum. Tuttavia, ciò si traduce in un modo indiretto di estrarre ETH poiché gli utenti di Thorg ricevono un asset completamente diverso per i loro problemi. E, come osserva la pagina del prodotto, se vuoi spostare quel GLM da polygon a ethereum, dovrai pagare commissioni nel token MATIC nativo di polygon.