ThyssenKrupp deve fermare le macchine per colpa di un cyberattacco

ThyssenKrupp AG, uno dei principali produttori di acciaio al mondo, ha confermato di essere stata vittima di un attacco informatico cha la colpito la divisione automobilistica la scorsa settimana, costringendo la società a interrompere le attività per qualche tempo, nel tentativo di contenere il problema.

ThyssenKrupp Automotive Body Solutions ha registrato un accesso non autorizzato alle sue infrastrutture IT la scorsa settimana. Il team di sicurezza informatica ha riconosciuto prontamente l’intrusione e ha collaborato con il team di sicurezza informatica del gruppo ThyssenKrupp per contenere la minaccia, adottando varie misure di sicurezza e sospendendo temporaneamente alcune applicazioni e sistemi.

La situazione è stata circoscritta alla divisione automobilistica, senza impatti sulle altre unità commerciali o segmenti. ThyssenKrupp ha assicurato che la situazione è sotto controllo e che stanno lavorando per ripristinare gradualmente le operazioni normali. Un intervento meno repentino, forse, avrebbe portato a problemi più gravi.

L'attacco ha colpito direttamente anche l'impianto di ThyssenKrupp nella regione di Saarland, che impiega oltre un migliaio di specialisti ed è coinvolto nella produzione e lavorazione dell'acciaio, nonché nella ricerca e sviluppo. Nonostante la produzione sia stata sospesa, la società ha chiarito che l'approvvigionamento ai clienti non è stato ancora influenzato.

ThyssenKrupp, avendo un ruolo prominente nell'economia globale, è stata spesso nel mirino degli hacker, con precedenti attacchi nel 2022, 2020, 2016 e 2013, principalmente per scopi di spionaggio e disturbo operativo.

Ancora una volta, emerge come le grandi aziende manifatturiere siano spesso vulnerabili nei confronti degli attacchi informatici, mettendo in evidenza l'importanza della sicurezza informatica nel settore, specialmente considerando il ruolo cruciale di ThyssenKrupp nella catena di approvvigionamento globale. La sua capacità di riprendersi da questo incidente e garantire la sicurezza dei suoi sistemi informatici sarà essenziale per la sua reputazione e la fiducia dei clienti nel lungo periodo.

Immagine di copertina: tupungato