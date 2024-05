Torna il vecchio sistema a premi su Reddit: "Abbiamo sbagliato"

Reddit ha annunciato una revisione del suo award system dopo aver riconosciuto che l'upvote "dorato" non ha raggiunto gli obiettivi sperati. Come si legge nel post pubblicato per annunciare il retro front:

"Abbiamo tentato qualcosa di nuovo, non ha funzionato (come voi avevate predetto)"... "Ora stiamo (ri)lanciando gli award, non completamente nuovi ma decisamente migliorati. Il rollout inizia oggi su reddit.com e sulle app iOS e Android di Reddit".

Secondo quanto riferito da Reddit, le meccaniche del precedente sistema a premi rimarranno per gran parte invariate, con alcune modifiche mirate come un pulsante per gli award presente sotto ai post, un'interfaccia utente aggiornata per ridurre l'ingombro visivo, e una classifica degli award che mostra i top gold e premi ricevuti per commenti o post. Sono state introdotte nuove misure di sicurezza per evitare l'assegnazione di premi in subreddit sensibili o NSFW, e per permettere agli utenti di segnalare eventuali abusi nell'uso degli award. La piattaforma ha anche creato nuovi premi e aggiornato il design di alcuni premi già esistenti.

Nonostante gli upvote dorati, Reddit afferma che il suo Programma Contributor ha suscitato molto interesse ed è ora in espansione per coprire 35 paesi.

Per quanto riguarda i coins o token che precedentemente gli utenti dovevano acquistare con denaro reale per comprare gli award, Reddit ha ammesso di "non aver comunicato adeguatamente" le ragioni della loro eliminazione. Di conseguenza, la piattaforma sta compensando gli utenti a cui era stato rimosso il saldo dei coin con "un numero di award esclusivi" che possono distribuire gratuitamente.

È importante notare che i coins non verranno reinseriti all'interno del sistema di award. Al contrario, gli utenti ora potranno acquistare crediti gold, che partono da un costo di 1,79 dollari (o 1,99 dollari tramite mobile) per 100 gold, da usare all'interno del Programma Contributor di Reddit per premiare altri utenti con "upvote dorati". Detto questo, i creatori possono ancora utilizzare il sistema gold per guadagnare denaro tramite il Programma Contributor.

L'azienda ha riconosciuto le preoccupazioni degli utenti riguardo al potenziale abuso del programma per spam, frodi e farming di karma, ma afferma di non avere visto un aumento di tale comportamento da quando il sistema è stato introdotto sei mesi fa.

Tuttavia, nonostante gli sforzi di Reddit per placare i suoi utenti, il tentativo di scusarsi sembra aver creato ulteriori tensioni. Alcuni commentatori sul post di annuncio hanno espresso confusione su come funziona il programma di premiazione rivisto e molti sono scontenti che alcune delle caratteristiche più amate, come la capacità di "dorare" i post donando un abbonamento a Reddit Premium, non siano state reintegrate.