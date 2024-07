Reddit blocca i motori di ricerca: se vogliono accedere devono pagare (e Google lo fa già)

Reddit ha deciso di limitare l'accesso ai suoi contenuti più recenti da parte dei motori di ricerca, ad eccezione di Google: questa mossa ha importanti implicazioni per gli utenti che utilizzano assiduamente la piattaforma, usata da tantissimi come fonte di informazioni e consigli.

Secondo quanto dichiarato dal portavoce Tim Rathschmidt, Reddit ha tentato di raggiungere accordi con diversi motori di ricerca, ma solo Google è stato in grado di fornire garanzie sull'utilizzo responsabile dei contenuti, specialmente in relazione all'intelligenza artificiale.

Di conseguenza, solo le ricerche effettuate su Google mostreranno i post più recenti di Reddit, mentre gli altri motori come Bing potranno accedere solo a contenuti più datati.

Reddit sta giocando una mano forte in questo gioco di raccolta dati.

Inutile dire che si tratta di una decisione che avrà un impatto significativo su molti utenti, abituati a utilizzare Reddit come fonte di informazioni aggiornate su vari argomenti. L'uso di termini di ricerca come "site:reddit.com", o semplicemente l'aggiunta di "Reddit" alla fine di una chiave di ricerca, ora produrrà risultati limitati su motori diversi da Google.

Questa mossa sembra essere parte di una strategia più ampia di Reddit per proteggere i propri contenuti e dati dall'utilizzo non autorizzato, in particolare da parte dei sistemi di intelligenza artificiale. All'inizio dell'anno, Reddit ha stretto un accordo da 60 milioni di dollari con Google per consentire l'accesso ai suoi contenuti per scopi di AI.

Inoltre, Reddit ha recentemente aggiornato il suo file robots.txt per impedire ai web crawler di indicizzare liberamente i suoi contenuti, sottolineando che i dati di Reddit non sono gratuiti.

La decisione è vista da alcuni come un tentativo di stabilire limiti chiari riguardo all'accesso "gratuito" ai dati per l'intelligenza artificiale; resta da vedere se altri motori di ricerca seguiranno l'esempio di Google e negozieranno accordi simili con Reddit, così da poter continuare ad accedere ai contenuti più recenti.