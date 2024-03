Questo gadget trasformerà tutte le vostre prese in SMART, impazza su TikTok!

Se siete soliti utilizzare TikTok vi sarete sicuramente imbattuti almeno una volta nel trend degli Amazon Finds, ovvero prodotti che si caratterizzano per essere unici nel loro genere, economici e solitamente molto utili, tanto da farveli desiderare istantaneamente. Ebbene, uno dei più popolari degli ultimi tempi è lo SwitchBot, un interruttore smart che vi permetterà di accendere e spegnere quando desiderate qualsiasi presa a casa vostra, il tutto grazie a una comoda app o comandi vocali.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 10€ durante il checkout

SwitchBot, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo SwitchBot rappresenta l'acquisto ideale per chi desidera avviare il percorso verso una casa totalmente automatizzata, senza però affrontare complesse installazioni o spese ingenti. Al momento, infatti, potete trovarlo in offerta su Amazon a soli 26,99€ invece di 29,99€: grazie alla sua universalità si adatta perfettamente a ogni tipo di interruttore o pulsante, mentre la facilità di installazione, necessitando soltanto di un adesivo 3M, lo rende accessibile anche a chi non ha particolari competenze tecniche.

Lo SwitchBot vi permetterà di accendere o spegnere qualsiasi interruttore a cui lo collegate tramite l'app dedicata o sistemi di controllo vocale come Alexa e Google Home, permettendovi di controllarlo anche quando siete fuori casa e, di conseguenza, risparmiare energia elettrica. La durata della batteria di 600 giorni offre, inoltre, una lunga autonomia, riducendo la necessità di manutenzione frequente.

Insomma, lo SwitchBot è un dispositivo versatile che rende qualsiasi casa più smart con estrema facilità: compatibile praticamente con ogni interruttore e pulsante, permette di automatizzare luci ed elettrodomestici attraverso semplici impostazioni tramite l’App SwitchBot, il tutto senza la necessità di una connessione costante allo smartphone o a un Hub. Non possiamo, dunque, non consigliarvelo, soprattutto finché è in offerta su Amazon!

Vedi offerta su Amazon