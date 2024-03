CMF Buds: gli auricolari Nothing arrivano in Italia a prezzo scontato!

Come saprete, Nothing, azienda ormai ben nota nel settore della telefonia mobile, è di recente tornata alla ribalta con il suo Nothing Phone (2a), medio gamma molto atteso che, come sempre, abbiamo puntualmente recensito sulle nostre pagine. Quel che forse non sapete, è che Nothing è arrivata sul mercato anche con un nuovo paio di auricolari, i CMF Buds e, quel che è più importante, questi stessi auricolari sono ora disponibili su Amazon Italia, ad un prezzo lancio scontato del 19%! Parliamo di appena 31,49€ per un paio di ottimi auricolari true wireless che, in origine, verrebbero venduti a circa 40 euro, per quello che è un affare davvero imperdibile!

Auricolari TWS CMF Buds by Nothing, chi dovrebbe acquistarli?

Bellissimi e stilosi, come da tradizione per i prodotti targati Nothing, i CMF Buds sono auricolari true wireless di buona qualità, ideali per gli appassionati di musica che cercano un'esperienza d'ascolto di ottimo livello, ma ad un prezzo decisamente abbordabile. Dotati di tecnologia di cancellazione del rumore attiva fino a 42 dB e di una modalità Trasparenza intuitiva, questi auricolari wireless si propongono come una scelta vincente per chiunque abbia una passione smodata per la musica o che, semplicemente, cerchi degli auricolari di qualità che siano in grado di isolarvi dai suoni esterni.

Non solo, perché i CMF Buds sono una scelta ideale anche per gli atleti o gli utenti sempre in movimento, grazie non solo all'ottima qualità del suono, ma anche ad una resistenza all'acqua IP54, che li rende una scelta robusta e affidabile. Oltre a ciò, parliamo anche di auricolari che, al prezzo a cui sono venduti, vantano un'ottima autonomia, visto che sono in grado di garantirvi fino ad 8 ore di riproduzione per carica, estendibile fino a oltre 35 ore grazie al case di ricarica incluso.

Progettati per offrire un'esperienza d'ascolto di qualità eccezionale, ma con un rapporto qualità/prezzo davvero invidiabile, gli auricolari CMF Buds si propongono con una qualità del suono impeccabile, Tecnologia Ultra Bass 2.0 che assicura bassi profondi e un paesaggio sonoro ampio e dettagliato ed un prezzo lancio davvero assurdo (lo ricordiamo: soli 31 euro), motivo per cui vi suggeriamo di portarveli a casa prima che vadano - prevedibilmente - esauriti!

