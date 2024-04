Truffe Amazon: quali sono e come evitarle

Mentre gli acquisti online sono indubbiamente più comodi e spesso anche decisamente più convenienti di quelli effettuati nei negozi fisici, c'è un grosso problema che negli ultimi anni si è diffuso sempre di più: le truffe. Ti sarà sicuramente capitato almeno una volta di ricevere una telefonata con una voce robotica che recita "Buongiorno da Amazon" o una e-mail riguardante un presunto ordine in arrivo - che però non hai mai effettuato -.

Ebbene, questi sono solo due esempi delle tantissime truffe che riguardano i pagamenti online. Amazon, essendo il marketplace internazionalmente più utilizzato, è anche il più "sfruttato" dai malintenzionati che desiderano truffare gli utenti online, spacciandosi per venditori o per Amazon stesso.

Dato che non tutte le truffe sono evidenti e, anzi, stanno diventando sempre più difficili da riconoscere col passare del tempo, è necessario informarsi al meglio in modo da potersi proteggere ed effettuare pagamenti e ordini in totale sicurezza. In questo articolo, dunque, troverai tutte le informazioni riguardo alle truffe che riguardano Amazon, tra cui quali sono, come riconoscerle e, soprattutto, come evitarle.

Quali sono le truffe Amazon più comuni?

Le truffe su Amazon sono, purtroppo, molto comuni, ma con un po' di attenzione è possibile evitarle. Ecco alcune delle più diffuse e come riconoscerle:

Truffe con premi e carte regalo : spesso i malintenzionati inviano e-mail che recitano parole simili a queste: "Sei stato selezionato per ricevere un regalo esclusivo dal nostro assortimento Amazon. Dopo aver completato un breve sondaggio, potrai selezionare il tuo regalo, che ti spediremo con il nostro nuovo servizio di consegna in due giorni." In realtà, dietro questa truffa si nascondono due obiettivi: primo, ottenere i dati personali e sensibili della vittima attraverso il sondaggio; secondo, attivare un abbonamento che sottrae circa 50 euro al mese una volta versata una somma di un euro per le spese di spedizione.

: spesso i malintenzionati inviano e-mail che recitano parole simili a queste: "Sei stato selezionato per ricevere un regalo esclusivo dal nostro assortimento Amazon. Dopo aver completato un breve sondaggio, potrai selezionare il tuo regalo, che ti spediremo con il nostro nuovo servizio di consegna in due giorni." In realtà, dietro questa truffa si nascondono due obiettivi: primo, ottenere i dati personali e sensibili della vittima attraverso il sondaggio; secondo, attivare un abbonamento che sottrae circa 50 euro al mese una volta versata una somma di un euro per le spese di spedizione. Truffe con sondaggi : queste truffe compaiono spesso come pop-up durante la navigazione sul web. L'utente viene ingolosito con la possibilità di vincere un premio, ma in realtà, attraverso la compilazione del sondaggio, gli hacker ottengono i dati personali della vittima.

: queste truffe compaiono spesso come pop-up durante la navigazione sul web. L'utente viene ingolosito con la possibilità di vincere un premio, ma in realtà, attraverso la compilazione del sondaggio, gli hacker ottengono i dati personali della vittima. Il vishing (phishing telefonico): questo tipo di truffa si concentra sulle chiamate telefoniche. I truffatori possono fingere di essere rappresentanti di Amazon e cercare di ottenere informazioni personali o finanziarie tramite una conversazione telefonica².

In generale, prenditi il tempo per leggere attentamente le comunicazioni da Amazon, cerca elementi sospetti e non agire alla cieca solo perché riconosci il marchio.

Come acquistare sicuro su Amazon?

Fare acquisti online è diventato un’abitudine comune, ma la sicurezza delle transazioni rimane, senza dubbio, una preoccupazione importante. Ecco alcuni suggerimenti per effettuare acquisti online in modo sicuro:

Utilizza siti web affidabili : Assicurati di fare acquisti su siti web noti e conosciuti. Verifica sempre l’URL del sito per essere sicuro di essere sul sito ufficiale del venditore.

Controlla la connessione : Prima di inserire dati sensibili, assicurati che il sito utilizzi una connessione sicura. Cerca “https://” nell’URL e verifica la presenza di un lucchetto nella barra degli indirizzi.

Usa metodi di pagamento sicuri : Evita di inserire direttamente i dati della tua carta di credito su siti sconosciuti. Utilizza piattaforme di pagamento sicure come Revolut, una delle carte prepagate più apprezzate e diffuse, PayPal o Apple Pay.

Mantieni il software aggiornato : Assicurati di tenere sempre aggiornati il tuo sistema operativo, il browser e l’antivirus per proteggere il tuo dispositivo da minacce online (a tal proposito, qui trovi una lista dei migliori antivirus sul mercato).

Monitora i tuoi account : Controlla regolarmente i tuoi estratti conto bancari e le transazioni online per rilevare tempestivamente attività sospette.



Come faccio a sapere se un venditore su Amazon è affidabile?

I truffatori creano account venditore falsi, presentandosi come venditori affidabili e offrendo prodotti a prezzi vantaggiosi. È importante prestare attenzione ai dettagli come nomi di marchi fuori posto, errori di ortografia o grammatica scorretta.

Quali sono le email di Amazon?

Le e-mail di Amazon provengono sempre da un indirizzo che termina con @amazon.it. Ad esempio, potresti ricevere e-mail da indirizzi come:

shipment-tracking@amazon.it

auto-confirm@amazon.it

no-reply@amazon.it

Se ricevi e-mail da altri indirizzi o sospetti che un messaggio possa essere una truffa, non cliccare su link o fornire informazioni personali. In caso di dubbi, visita direttamente il sito ufficiale di Amazon e accedi al tuo account per verificare eventuali comunicazioni legittime.

Dove si trovano i messaggi su Amazon?

Per trovare i tuoi messaggi su Amazon, segui questi passaggi:

Accedi al tuo account Amazon. Fai clic su “Account e liste” nella parte superiore della pagina. Seleziona “I miei messaggi” dal menu a discesa.

In questa sezione potrai visualizzare tutti i messaggi relativi ai tuoi ordini, alle tue interazioni con i venditori e altre comunicazioni importanti.

Come posso segnalare una truffa su Amazon?

Per segnalare una truffa su Amazon, segui questi passaggi:

E-mail di phishing o non richiesta: Apri una nuova e-mail e allega l’e-mail che ritieni fraudolenta.

Invia l’e-mail a reportascam@amazon.it. Se alleghi la mail sospetta, possiamo risalire più facilmente al suo mittente. Se non riesci a inviarci l’e-mail sospetta come allegato, puoi inoltrarla direttamente a reportascam@amazon.it. Sito Web sospetto: Apri una nuova e-mail e incolla nel testo il link al sito sospetto.

Invia l’e-mail a reportascam@amazon.it.

N.B.: Amazon non può risponderti personalmente quando scrivi a reportascam@amazon.it, ma potresti ricevere un’e-mail di conferma automatica.

Cosa fare se ho già cliccato su una truffa Amazon?

Se hai già cliccato su una truffa su Amazon, segui questi passaggi per proteggerti:

Modifica la password dell’account : Cambia immediatamente la password del tuo account Amazon per prevenire ulteriori accessi non autorizzati, e ancor meglio utilizza un Password Manager per generare password sicure.

Contatta l’assistenza clienti Amazon : Segnala l’incidente al servizio clienti di Amazon tramite l'email reportascam@amazon.it . Fornisci loro tutti i dettagli sulla truffa e sull’evento.

Contatta la tua banca : Se hai una carta di pagamento collegata al tuo profilo Amazon, bloccala immediatamente. Informa la tua banca dell’accaduto.

Segnala la truffa alle autorità competenti : Se le somme di denaro detratte sono rilevanti, segnala l’incidente alle autorità competenti.



Ricorda sempre di prestare attenzione alle comunicazioni sospette e di agire prontamente per proteggere il tuo account e i tuoi dati personali!

Consigli per evitare truffe su Amazon

Infine, ecco alcuni suggerimenti generali per evitare truffe su Amazon: