Trustly rafforza la presenza in Italia con crescita record e nuove iniziative Open Banking

Trustly, leader globale nel settore dei pagamenti basati su Open Banking, continua la sua espansione in Italia registrando una crescita del 63% nelle transazioni account-to-account rispetto all’anno precedente. Questo straordinario risultato è stato possibile grazie all’aumento degli esercenti che hanno scelto la tecnologia di Trustly e a nuove partnership strategiche.

Fondata nel 2008, Trustly offre soluzioni di pagamento innovative che consentono trasferimenti diretti tra conti bancari, eliminando la necessità di carte di credito. Grazie all’integrazione con le API delle principali banche italiane, tra cui Intesa Sanpaolo, UniCredit e Poste Italiane, milioni di consumatori possono accedere alla piattaforma. Questo sistema consente pagamenti sicuri e istantanei, verifiche IBAN in tempo reale e addebiti diretti SEPA completamente digitalizzati.

Oltre a vantaggi per i consumatori, le aziende possono ridurre i costi delle transazioni, accelerare i flussi di cassa e minimizzare le frodi. Clienti come UnipolMove e Subito.it, affiancati da marchi globali come PayPal ed Electrolux, hanno già adottato la tecnologia di Trustly, che mira ora a stringere ulteriori collaborazioni.

Per rafforzare ulteriormente la sua presenza in Italia, Trustly ha nominato Alessandro Biolchi come Head of Italy. Biolchi guiderà le strategie aziendali e lo sviluppo di nuove relazioni commerciali nel Paese, considerato un mercato strategico nel Sud Europa.

“La modernizzazione dei sistemi di pagamento italiani è essenziale,” ha dichiarato Biolchi. “La tecnologia Open Banking di Trustly può ridurre le commissioni, velocizzare le operazioni e migliorare l’efficienza per esercenti e clienti. Siamo entusiasti di contribuire a questa trasformazione.”

Durante il Salone dei Pagamenti, previsto a Milano dal 27 al 29 novembre, Trustly presenterà una nuova soluzione basata su intelligenza artificiale per la gestione dei pagamenti ricorrenti. Questa tecnologia semplifica l’elaborazione degli abbonamenti tramite un’unica integrazione, offrendo un valore aggiunto alle aziende italiane.

Il momento è ideale per espandere significativamente la nostra presenza. La domanda di pagamenti istantanei è in forte crescita, e siamo pronti a rispondere con soluzioni innovative per migliorare l’esperienza degli utenti. Jussi Lindberg, Chief Revenue Officer di Trustly

Con oltre 100 miliardi di dollari di valore processato nel 2024, una rete di pagamenti account-to-account tra le più grandi al mondo e oltre 9.000 clienti in 33 mercati, Trustly si posiziona come pioniere nel settore. La società continua a guidare l’innovazione, migliorando l’esperienza di pagamento per milioni di consumatori e aziende, e promuovendo un futuro in cui l’Open Banking sarà sempre più centrale.