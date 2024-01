TV Philips 2024, specifiche, prezzi, data di uscita e caratteristiche

La nuova gamma di TV Philips per il 2024, annunciata a gennaio, riesce ancora a innalzare il livello qualitativo dei televisori domestici, portando al contempo un catalogo variegato per caratteristiche e prezzi. Se cercate il miglior televisore in assoluto oppure solo un buon televisore economico, l’offerta TP Vision del 2024 ha probabilmente un modello adatto alle vostre esigenze.

I nuovi televisori Philips 2024 sono organizzati in 4 serie, The One, The Extra, OLED e OLED+, ma sono sono l’unica novità. Arriva infatti anche il nuovo sistema operativo Titan OS, sviluppato in collaborazione con l’omonima società catalana, e arriva una versione ulteriormente migliorata del sistema Ambilight: si chiama Ambilight Plus e, almeno per il momento, sarà installato solo sui modelli top di gamma. A proposito di top di gamma, Philips non ha abbandonato del tutto Google TV, almeno non ancora: il sistema operativo basato su Android si trova infatti sui modelli di fascia alta, OLED+ 809, OLED+ 909 e OLED+ 929.

Modello Prezzo (€) The One 43PUS8909 799 50PUS8909 899 55PUS8909 999 65PUS8909 1.199 The Extra 55PM L9009 1.199 65PM L9009 1.499 75PM L9009 1.999 85PM L9009 2.999 OLED 480LED819/12 1.499 550LED819/12 1.799 650LED819/12 2.299 770LED819/12 3.999 OLED+ 550LED909 2.199 650LED909 2.999 770LED909 4.799 650LED959 4.499 Philips Sport Headphone TAA6219 129 TAA6709 129 HP ON-EAR WIRELESS TAH6509 99 SOUNDBAR SLIM TAB6309 269

Philips Ambilight Plus: cos'è, come funziona e come averla

Se sei appassionato di tecnologia e intrattenimento, è probabile che tu abbia sentito parlare di Ambilight, la tecnologia esclusiva dei televisori Philips che crea un aloe di luci colorata intorno al televisore stesso, e che cerca di amplificare e migliorare l’esperienza visiva. Si tratta di una tecnologia molto amata e che in genere piace a chi la prova, così tanto che nell’80% dei casi i consumatori non vogliono più tornare a un televisore “normale”.

Cos'è Philips Ambilight Plus?

Ambilight Plus è una versione migliorata di Ambilight, più intelligente e più versatile. Si tratta di un sistema intelligente che estende visivamente l'immagine dello schermo oltre i suoi confini fisici, creando un'esperienza visiva immersiva e coinvolgente. Questa tecnologia avanzata utilizza LED posti strategicamente sul retro del televisore per proiettare sfumature di luce dinamiche e colori vibranti sulle pareti circostanti, sincronizzandosi con il contenuto visualizzato.

Come Funziona Ambilight Plus?

Ambilight Plus funziona in modo sincronizzato con il contenuto dello schermo, rilevando i colori predominanti e adattando dinamicamente la luce ambientale di conseguenza. Questo crea un effetto di illuminazione bidimensionale unico, che amplifica l'impatto visivo del tuo spettacolo, film o gioco preferito. La tecnologia è progettata per offrire un'esperienza visiva personalizzata, contribuendo a trasformare il tuo ambiente di visione.

Ambilight vs. Ambilight Plus

Ambilight è stata una pietra miliare nel mondo dei televisori, anche se molti all’inizio lo videro come uno scherzo del marketing e ancora oggi non tutti la apprezzino. Oggi sfrutta luci LED RGB posizionate dietro al televisore, che si accendono e cambiano colore a seconda del contenuto mostrato a schermo.

Ambilight è apprezzato per la sua capacità di estendere i colori dello schermo oltre i confini fisici del televisore, offrendo un'esperienza più coinvolgente durante la visione di film, programmi TV e giochi. Ambilight Plus rappresenta un avanzamento rispetto alla tecnologia Ambilight, introducendo funzionalità aggiuntive per un'esperienza ancora più immersiva. Con Ambilight Plus, Philips ha migliorato la qualità della luce emessa e ha introdotto nuove caratteristiche dinamiche. Questa versione avanzata è progettata per sincronizzare la luce ambientale con il contenuto dello schermo in modo più preciso, offrendo sfumature di colore più ricche e una maggiore adattabilità alle condizioni visive.

Qualità della Luce: Ambilight Plus offre una qualità della luce migliorata rispetto alla versione precedente di Ambilight. La resa cromatica e la dinamicità sono ottimizzate per un impatto visivo ancora maggiore. Ciò è possibile grazie in particolare al fatto che ogni blocco è ora composto da 4 diversi LED, che il software gestisce separatamente.

Precisione della Sincronizzazione: Ambilight Plus è progettato per una sincronizzazione più precisa con il contenuto dello schermo. Questo significa che le sfumature di luce ambientale si adattano in modo più accurato ai cambiamenti nell'immagine visualizzata. In particolare, Ambilight Plus “vede” il contenuto con maggiore precisione, anche la parte distante dalla cornice. In confronto, Ambilight standard si limita a riprendere i colori vicini al bordo del televisore stesso. Si tratta di una differenza molto grande.

Funzionalità Aggiuntive: Ambilight Plus può presentare funzionalità aggiuntive rispetto a Ambilight standard. Queste caratteristiche extra possono includere opzioni di personalizzazione avanzate e una maggiore varietà di sfumature di colore.

Cosa scegliere tra Ambilight e Ambilight Plus?

Almeno per il momento, la nuova Ambilight Plus sarà disponibile solo sui top di gamma Philips OLED+ 909 e Philips OLED+ 929

Titan OS, un nuovo sistema operativo

Il sistema operativo Titan OS gioca un ruolo fondamentale nella definizione dell'esperienza utente delle TV Philips per il 2024. Sostituisce Google TV su quasi tutti i modelli a eccezione dei top di gamma, forse perché TP Vision ha preferito mantenere un minimo di cautela almeno per il primo anno.

Concettualmente è un sistema operativo per Smart TV semplice e funzionale. Come gli altri prodotti sul mercato, circa il 50% della homepage è occupato dalla raccomandazioni personalizzate, spazio dove andranno posizionati gli annunci pubblicitari e le auto-promozioni di Philips (e di altri marchi che useranno Titan OS in futuro).

C’è poi una striscia con le app di streaming preferite, che si scorre da sinistra a destra. Scorrendo dall'alto verso il basso invece c’è una selezione di contenuti organizzati per singola app. Una cosa interessante che fa Titan OS: la lista verticale rispecchia quella orizzontale, quindi se, ad esempio, scambio di posto Prime Video e Disney+, il cambiamento sarà anche nella lista verticale dei contenuti.

A proposito di app, Titan OS integra già tutte quelle principali e alcune di quelle locali. In Italia è già presente Infinity, e nei prossimi mesi dovrebbero arrivare anche Tim Vision, RaiPlay e così via. Il sistema supporta HTML5, quindi lo sviluppo e l’adattamento di app web-based dovrebbe essere molto semplice e veloce.

Titan OS support Matter per l’integrazione domotica, è promette una ricerca migliore rispetto a Google TV. In teoria, ma nella demo che ho visto non c’è stata l’occasione di fare un test approfondito, se cerco un film o una serie TV Titan OS sarà in grado di trovare il contenuto che certo ovunque sia. Google TV prometteva la stessa cosa, ma dopo quattro anni possiamo dire che è una promessa infranta, quindi speriamo che Titan OS sia di parola.

Philips OLED+

La serie OLED+ di Philips rappresenta l'apice dell'innovazione nel mondo degli schermi televisivi, offrendo un'esperienza visiva senza compromessi. In occasione della demo, a gennaio 2024, i nuovi modelli sono riusciti a far sfigurare i top di gamma del 2023, che pure sono dei prodotti eccezionali.

Caratteristiche Principali della Serie OLED+:

Qualità dell'Immagine: i televisori OLED+ usano pannelli OLED con un sistema di micro lenti MLA di nuova generazione, che gli permettono di raggiungere una luminosità massima superiore. Il portavoce di Philips ha parlato di 3.000 nits, un valore impressionante che permette di raggiungere prestazioni HDR nettamente superiori rispetto al passato. Il nuovo OLED+ 929 appare nettamente superiore accanto all’OLED+ 908 dell’anno scorso, il che è una cosa che si per sé lascia davvero a bocca aperta.

Processore di Ultima Generazione: La serie OLED+ è equipaggiata con un potente processore di ultima generazione, il P5 AI Dual Engine di ottava generazione, che ottimizza la qualità dell'immagine, la nitidezza e la fluidità del movimento. L'intelligenza artificiale contribuisce a perfezionare ogni dettaglio, offrendo un'esperienza visiva straordinaria.

Ambilight Plus: L'esclusivo sistema Ambilight Plus amplifica l'esperienza visiva estendendo i colori dello schermo oltre i bordi del televisore. Questa tecnologia non solo crea un'atmosfera coinvolgente, ma migliora anche la percezione dei colori e contribuisce a ridurre l'affaticamento visivo.

Audio di Alta Qualità: gli schermi OLED+ sono dotati di avanzati sistemi audio, come il Bowers & Wilkins sound system, che fornisce un audio coinvolgente e immersivo. L'attenzione al dettaglio nell'ingegneria audio assicura un'esperienza sonora di alta fedeltà.

Gaming Avanzato: I modelli OLED+ sono progettati per soddisfare anche gli appassionati di gaming. Con funzionalità come il Game Bar, la tecnologia MEMC, e il supporto per Dolby Vision Gaming, offrono un'esperienza di gioco reattiva e di alta qualità.

Modelli Philips OLED+ 2024

OLED+909: Disponibile in diverse dimensioni, OLED+909 offre prestazioni audiovisive superiori con il processore 8th Gen P5 AI, la tecnologia META 2.0, e un sistema audio Bowers & Wilkins. L'Ambilight Plus a quattro lati completa l'esperienza immersiva. OLED+959: Il modello di punta della serie, OLED+959, si distingue per un'esperienza cinematografica completa. Dotato di un processore avanzato, Ambilight Plus dinamico, e un sistema audio 5.1.2 Bowers & Wilkins, questo televisore offre prestazioni senza compromessi.

Philips The One

Philips The One, all'interno della linea di TV Philips 2024, si distingue come un modello abbastanza economico e con un eccellente rapporto qualità/prezzo. Questo televisore si presenta come una scelta versatile, progettato per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di utenti, dal consumatore medio agli appassionati di tecnologia.

Philips The One esiste in diverse dimensioni, da 43 pollici fino a 75 pollici, offrendo opzioni adatte a diverse esigenze di spazio e preferenze personali. The One è dotato di tecnologia Ambilight su tre lati.

Philips The One usa il nuovo sistema operativo Titan OS, il che significa che gli utenti possono godere di una navigazione fluida e di funzionalità intelligenti integrate. Questo sistema operativo offre un accesso intuitivo alle app di streaming, ai servizi online e alle impostazioni del televisore, contribuendo a semplificare l'esperienza complessiva dell'utente.

Philips The Extra

Philips The Extra è progettato per coloro che cercano un'esperienza televisiva di alta qualità senza spingersi alle cifre richieste per i prodotti OLED. Si tratta di un televisore mini LED in grado di offrire una qualità superiore, con alti valori di contrasto e un’eccellente qualità dell’immagine, proposto a prezzi ancora relativamente accessibili.

Disponibile in diversi dagli, da 55 a 85 pollici, Philips The Extra rappresenta un ottimo compromesso tra alta qualità e costo.

Con questo prodotto tra l’altro Philips fa la cosa intelligente, qualcosa che altri marchi sembrano non aver capito: vale a dire che fanno un buon televisore mini LED che costa meno degli OLED. Che è l’unica cosa sensata da fare, perché se mi proponi un mini LED al costo di un OLED, per bello che sia, prenderò sempre un OLED senza pensarci un secondo.

Il design di Philips The Extra riflette un'estetica moderna e raffinata, con dettagli curati che integrano armoniosamente il televisore nell'ambiente circostante. La presenza della tecnologia Ambilight Plus accentua ulteriormente il design, ampliando virtualmente lo spazio visivo attraverso l'illuminazione ambientale sincronizzata con il contenuto dello schermo.

Anche Philips The Extra usa il sistema operativo Titan OS e il processore d'immagine P5.

Philips audio 2024, cuffie sportive e mini soundbar

I nuovi prodotti audio 2024 di Philips includono auricolari open-ear, una delle ultime tendenze pensate in particolare per chi fa sport, ma anche delle cuffie over-ear pensate anch’esse per lo sport.

Personalmente ho sempre pensato che l’attività sportiva vada d’accordo solo con gli auricolari, possibilmente piccoli e resistenti, ma basta guardarsi intorno per vedere gente che si allena con ingombranti modelli sovrauricolari.

Il 2024 segna un'importante pietra miliare nell'innovazione dell'elettronica di consumo, e Philips è in prima linea con una serie di prodotti audio e video che offrono prestazioni audio straordinarie unite a soluzioni sostenibili e form factor innovativi. Esploriamo nel dettaglio alcune delle proposte chiave di Philips per il 2024, con un focus sulle cuffie sportive e la soundbar TAB6309.

Cuffie Sportive A6219

Le cuffie sportive A6219 usano la tecnologia Powerfoyle, che consente la ricarica solare sia in ambienti interni che esterni, garantendo un'autonomia di riproduzione fino a 80 ore. Realizzate con il 35% di plastica riciclata, queste cuffie sono progettate per resistere all'acqua, al sudore e alla polvere, con un comfort ottimale per lunghe sessioni di allenamento.

Cuffie Sportive A6709

Le cuffie A6709 combinano il meglio delle cuffie aperte con la praticità del design True Wireless Stereo (TWS). L’acustica “open-ear” sta a indicare il fatto che questi auricolari si agganciano all’orecchio esternamente, e quindi sono posate sul padiglione senza doverle infilare.

Ci si toglie quindi la scomodità delle in-ear, che per alcuni è fastidiosa, e soprattutto avrete cuffie che vi faranno ancora sentire i rumori intorno - cosa interessante soprattutto per chi corre all’aperto, magari per strada. Sono certificata IP55.

Cuffie Over-Ear H6509

La serie di cuffie wireless over-ear H6509 è stata completamente rinnovata nel 2024 per offrire un rapporto qualità-prezzo eccezionale, migliorando la qualità audio e prolungando la durata della batteria. Il modello di punta, dotato del sistema Hybrid Noise Cancelling Pro, garantisce una straordinaria qualità del suono. Inoltre, la compatibilità con il sistema Titan OS di Philips semplifica la connessione con le TV e garantisce un'esperienza di ascolto priva di latenza.

Soundbar TAB6309

La soundbar TAB6309 ha una potenza sorprendente in un formato super compatto. Una soundbar che puoi posizionare praticamente ovunque, e che offre comunque un suono molto potente, qualcosa che può dare quella spinta in più all’esperienza cinematografica. I vicini non ne saranno estasiati, ma a voi piacerà.

Con un profilo incredibilmente basso di soli 37 mm, offre un suono cinematografico potente e coinvolgente grazie alla compatibilità con Dolby Atmos e DTS Virtual:X. La connettività avanzata, inclusa la possibilità di personalizzazione tramite app, la rende un complemento perfetto per l'home entertainment.