TV Samsung su Monclick: una super offerta al giorno! Oggi metà prezzo su QE65Q80RAT 4K da 65″

Monclick ha dato il via ad una promozione a dir poco straordinaria! A partire da oggi, sul portale verranno infatti proposte diverse eccellenti Smart TV in vendita ad un prezzo record! Ogni giorno il portale rilascerà una nuova, singola, promozione relativa ad un modello top di gamma e si comincia subito in quarta grazie all’ottima Smart TV Samsung QE65Q80RAT da 65″, munita di pannello QLED con risoluzione massima in 4K !

Una Smart TV dal design sottile e sofisticato, capace di offrire prestazioni degne delle migliori sale cinematografiche, sia dal punto di vista visivo che acustico! I suoi punti di forza? Il supporto al sistema Quantum HDR, capace di garantire una lucentezza dei colori impareggiabile, e l’integrazione del processore Quantum 4K dotato di Intelligent Mode, una tecnologia in grado di regolare luminosità e audio in base all’ambiente circostante! Un dispositivo eccezionale che, grazie alla promozione Monclick è oggi disponibile (e solo per oggi!) disponibile al prezzo di 999,00€, con uno sconto di ben 1000 euro sul prezzo originale di 1.999,00€! Si tratta di un’occasione da prendere al volo, specie considerando la qualità eccezionale di questa Tv.

» Clicca qui per acquistare la Samsung QE65Q80RAT da 65″ «

