tvOS 18 risponderà alla domanda "Chi è quell'attore?" e molto altro ancora

Oggi Apple ha annunciato il lancio di tvOS 18, l'ultima versione del software per il set-top box Apple TV. Questa nuova versione introduce diverse funzionalità innovative che migliorano l'esperienza degli utenti.

Una delle novità principali è InSight, una funzione simile a Amazon X-ray, ma dedicata ai contenuti originali Apple. InSight fornisce informazioni aggiuntive durante la visione, arricchendo l'esperienza di fruizione dei contenuti.

Apple ha introdotto il supporto per i proiettori 21:9, ampliando le opzioni di visualizzazione per i video. Inoltre, la funzione Enhance Dialogue è stata potenziata grazie al machine learning, migliorando l'isolamento delle voci per una migliore chiarezza del dialogo durante la visione di film e programmi TV.

Una funzionalità particolarmente utile è l'abilitazione automatica dei sottotitoli in momenti specifici, come quando il volume del film è silenziato o quando si torna indietro di dieci secondi per rivedere una scena. Questo rende più facile seguire i dialoghi senza dover manualmente attivare i sottotitoli.

tvOS 18 introduce anche una serie di nuovi salvaschermo. Tra questi, spicca un nuovo salvaschermo animato di Snoopy, oltre a un'opzione che mostra scene tratte dai programmi di Apple TV+. Questi salvaschermo non solo abbelliscono lo schermo quando non è in uso, ma offrono anche un modo piacevole per scoprire nuovi contenuti.

L'app Fitness+ ha subito un completo restyling per migliorare la navigazione e la personalizzazione. Questo rende l'accesso agli allenamenti e alle funzionalità dell'app ancora più intuitivo e adattabile alle esigenze individuali degli utenti.

Con queste novità, Apple continua a migliorare l'esperienza d'uso del suo set-top box, rendendo Apple TV una scelta sempre più interessante per gli appassionati di tecnologia e intrattenimento. La nuova versione tvOS 18 non solo offre nuove funzionalità, ma dimostra anche l'impegno di Apple nel fornire un'esperienza utente sempre più ricca e personalizzata.