Twitter e TikTok abbracciano gli NFT: adozione mainstream in arrivo?

Twitter e TikTok hanno recentemente deciso di entrare nel mercato degli NFT, schiudendo probabilmente alla tecnologia blockchain le porte del mercato mainstream. Twitter, che ha visto la sua base di utenti crescere costantemente fino a superare i 185 milioni di utenti l’anno scorso, sta sperimentando gli NFT per consentire agli utenti di visualizzare le loro collezioni come immagini del profilo. Secondo Mada Aflak, un ingegnere software senior di Twitter, la piattaforma di microblogging sta lavorando a nuove funzionalità che consentiranno agli utenti di importare le loro collezioni NFT dai loro portafogli sulla blockchain.

La funzione visualizzerebbe un segno di spunta verificato basato sulla blockchain su cui è stato coniato NFT.Allo stesso modo, in un annuncio dello scorso 28 settembre, TikTok ha rivelato di essere in procinto di lanciare una collezione NFT ispirata ai suoi migliori creatori tra cui Lil Nas X, Bella Poarch, Curtis Roach e altri. Gli NFT saranno lanciati sulla rete Ethereum e alimentati da Immutable X, una nuova soluzione di scaling per il protocollo NFT di secondo livello Immutable.

La collezione, chiamata TikTok Top Moments, presenterà una selezione di sei video TikTok dei creatori più influenti della rete per celebrare il loro impatto nell’aiutarla a diventare una delle più grandi piattaforme di social media al mondo. I proventi delle vendite andranno direttamente ai creatori di contenuti e agli artisti NFT.

Il fondatore della blockchain Waves Sasha Ivanov ha inoltre affermato che la capacità di TikTok di “creare momenti virali e tendenze culturali, così come le comunità globali iper-connesse, svolgerà un ruolo fondamentale nella crescita dell’intero ecosistema”. TikTok ha in particolare integrato la tecnologia blockchain nella sua attività nel corso degli ultimi mesi. Nell’agosto di quest’anno, ad esempio, ha collaborato con la piattaforma di streaming blockchain Audius per una nuova funzionalità chiamata TikTok Sounds. La partnership consente agli utenti Audius di esportare i brani creati sul protocollo su TikTok.

Solo Ceesay, co-fondatore del social marketplace per i creatori Calaxy, ha dichiarato a Cointelegraph che l’annuncio di TikTok ha portato consapevolezza sulla più ampia applicazione degli NFT come “strumento di monetizzazione della costruzione della comunità e della proprietà intellettuale (IP)”.

Secondo Ceesay, la monetizzazione della proprietà intellettuale è stata un argomento caldo per anni e gli NFT “esemplificano la scarsità verificata”, un mix che potrebbe inaugurare “la prossima ondata di adozione da parte dei consumatori di criptovalute”