Innovazione in cucina e uno sconto che stupisce: oggi è il giorno di questa friggitrice!

Cucinare non è mai stato così semplice grazie alle friggitrici ad aria, e con la Ultenic K20 portate la praticità a un livello superiore. Questa friggitrice si distingue dalle altre per il suo doppio cestello, che offre una capienza totale di 7,6 litri, perfetta per preparare più piatti contemporaneamente. Approfittate ora di uno sconto eccezionale del 38%, uno dei più alti di sempre: potete acquistarla a soli 99,99€!

Ultenic K20, chi dovrebbe acquistarla?

La Ultenic K20 si rivela eccellente per le famiglie numerose o per coloro che amano intrattenere ospiti, grazie alla sua capacità di cucinare due piatti contemporaneamente nei suoi cestelli da 4 litri. Questa caratteristica, unita alla varietà di sei programmi di cottura che includono opzioni come frittura ad aria e arrosto, lo rende versatile e capace di soddisfare le diverse esigenze culinarie e i gusti variabili all'interno di un nucleo familiare o gruppo di amici.

Coloro che sono alla ricerca di un modo più sano per gustare i loro cibi preferiti senza rinunciare alla croccantezza e al sapore tipici dei metodi di frittura tradizionali, troveranno nella Ultenic K20 un alleato ideale. Grazie alla sua potenza di 2850W, garantisce una cottura più rapida e fino all'80% in meno di grassi. Inoltre, la facilità d'uso e di pulizia della Ultenic K20, con i suoi cestelli removibili antiaderenti e lavabili in lavastoviglie, si addice a chiunque desideri ridurre al minimo il tempo trascorso in cucina e nella gestione post-cottura.

La presenza di ricette online e il supporto in italiano amplificano ulteriormente il suo appeal, rendendola un valido aiuto per chi è alle prime armi in cucina o per chi cerca ispirazione per nuovi piatti. Con un prezzo di 99,99€, notevolmente ridotto rispetto al suo prezzo originale di 159,99€, la Ultenic K20 rappresenta un'opportunità imperdibile per ammodernare il proprio approccio alla cucina, combinando salute, convenienza e gusto in un unico elettrodomestico.

