Un bel regalo da Sony ... ai clienti Samsung ed LG

Sony Pictures Entertainment (SPE) ha annunciato il lancio del suo portfolio di canali di streaming televisivo gratuito supportato da annunci pubblicitari (FAST) su LG Channels, Samsung TV Plus e TiVo+.

Con 54 canali in tutta Europa, Sony One sarà uno dei più grandi portfolio di canali FAST disponibili, ed è particolarmente curioso che - almeno per il momento - non sarà accessibile a chi ha comprato un televisore Sony.

Chi invece ha un prodotto Samsung o LG, e quindi accesso alla relativa applicazione FAST, potrà accedere a una vasta gamma di contenuti televisivi di buona qualità, gratuitamente. Con canali curati per il mercato locale in vari territori, Sony One offrirà una varietà di esperienze di visualizzazione, dai classici della commedia alle avvincenti serie thriller. I telespettatori potranno godere di contenuti localizzati nella propria lingua madre, rendendo l'esperienza di visione più coinvolgente e accessibile.

"Sony Pictures riconosce il potenziale della TV gratuita supportata da annunci pubblicitari per coinvolgere nuovi spettatori a livello globale con il nostro vasto catalogo di film e serie TV. Il nostro ingresso nello spazio FAST in Europa riflette la nostra dedizione a rendere i contenuti premium accessibili al pubblico su nuovi e importanti canali di distribuzione", ha dichiarato Pete Wood, SVP, Vendite Digitali, Distribuzione, SPE.

Questo ampliamento dell'offerta di canali FAST di SPE riflette l'impegno dell'azienda a soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più diversificato e globale. Con un'ampia presenza in Europa, Sony One promette di diventare una delle destinazioni preferite per lo streaming televisivo gratuito nella regione.