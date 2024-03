Un data center da 100 miliardi nei piani di Microsoft e OpenAI

Microsoft e OpenAI hanno annunciato un ambizioso progetto di costruzione di un data center del valore di 100 miliardi di dollari, secondo quanto riportato dai media. Il cuore di questo progetto sarà un supercomputer basato sull'intelligenza artificiale chiamato "Stargate", previsto per il lancio nel 2028, come riferito da The Information.

Fino a ora Microsoft ha investito in OpenAI una somma pari a 13 miliardi di dollari, sebbene con termini non convenzionali.

Il progetto, finanziato probabilmente da Microsoft, potrebbe essere fino a 100 volte più costoso dei più grandi data center esistenti, come riportato da fonti vicine al progetto.

Il supercomputer, destinato a essere il più grande di una serie di infrastrutture simili pianificate per i prossimi sei anni, sarà posizionato negli Stati Uniti. Il costo stimato di 100 miliardi di dollari è stato riferito da fonti anonime intervistate da The Information.

Il progetto sarà guidato da Altman e Microsoft, con Stargate come quinta fase di un piano articolato in cinque fasi. Si prevede che Microsoft realizzerà un supercomputer più piccolo come quarta fase, destinato a OpenAI e previsto per il 2026.

Attualmente, Microsoft e OpenAI si trovano nella terza fase del loro piano quinquennale. Una parte significativa dei costi per le fasi successive riguarderà l'acquisizione dei chip di intelligenza artificiale, che spesso hanno prezzi elevati. Secondo il rapporto, il nuovo progetto sarà progettato per funzionare con chip di diversi fornitori.

Un portavoce di Microsoft ha affermato che l'azienda è costantemente impegnata a pianificare innovazioni infrastrutturali per spingere avanti i limiti dell'intelligenza artificiale. Tuttavia, non ha commentato direttamente il rapporto sul lancio del supercomputer Stargate.

Le spese per questo progetto potrebbero superare i 115 miliardi di dollari, triplicando così la spesa di Microsoft dello scorso anno per l'infrastruttura tecnologica.

Si tratta di un investimento massiccio che riflette l'importanza, e l'ambizione, di Microsoft e OpenAI nel campo dell'intelligenza artificiale.