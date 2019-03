Verona Smart City grazie alle sperimentazioni di TIM, Comune e AGSM

TIM, Comune di Verona e l'utility AGSM collaboreranno per sperimentare nel capoluogo veneto servizi e applicazioni Smart City basati su IoT e 5G.

Ieri TIM, Comune di Verona e Azienda Generale Servizi Municipali di Verona S.p.A (AGSM) hanno siglato un accordo per sperimentare nel capoluogo veneto servizi e applicazioni Smart City riguardanti la sicurezza, i trasporti, il turismo e la valorizzazione del territorio. Il focus sarà sulle tecnologie NB-IoT (Narrowband-Internet of Things) e 5G.

Il cosiddetto memorandum d’intesa prevede di individuare, studiare e concretizzare specifiche iniziative verso servizi di Smart city nel territorio del Comune di Verona, sviluppati da TIM in collaborazione con Olivetti (il polo digitale del Gruppo).

Nello specifico la fase operativa prevede l’implementazione dei servizi:

Bus as a Sensor : i mezzi di trasporto cittadino vengono utilizzati, durante il loro regolare percorso quotidiano per monitorare in tempo reale la qualità ambientale e abilitare innovativi servizi Internet of Things per la Smart City dedicati alla municipalità ed ai cittadini, con un’apertura mediante delle API fornite da TIM per costruire nuove applicazioni e abilitare nuovi modelli di business.

: i mezzi di trasporto cittadino vengono utilizzati, durante il loro regolare percorso quotidiano per monitorare in tempo reale la qualità ambientale e abilitare innovativi servizi Internet of Things per la Smart City dedicati alla municipalità ed ai cittadini, con un’apertura mediante delle API fornite da TIM per costruire nuove applicazioni e abilitare nuovi modelli di business. Smart Parking : per la gestione intelligente dei parcheggi cittadini tramite la fornitura di misuratori NB-IoT (stalli) integrabili con i parcometri e le apps per i cittadini automobilisti e ausiliari del traffico.

: per la gestione intelligente dei parcheggi cittadini tramite la fornitura di misuratori NB-IoT (stalli) integrabili con i parcometri e le apps per i cittadini automobilisti e ausiliari del traffico. Filobus Impact: servizio di controllo dell’impatto sul traffico generato dai cantieri per la realizzazione del Filobus in ambito cittadino attraverso l’uso dei big Data della rete TIM e l’analisi dei social media.

In una seconda fase si punterà sulla sicurezza pubblica, controllo dei flussi turistici , telecontrollo di impianti industriali, telesorveglianza, servizi di gestione dei mezzi pubblici, servizi video di realtà virtuale o aumentata a supporto del turismo, cultura e formazione.

Complessivamente l’impegno sarà di due anni, dopodiché quale saranno valutate le possibilità di messa a regime della sperimentazione e l’estensione della collaborazione ad altre aree di comune interesse.

“Ancora una volta, Verona è capofila in un progetto di smart city. Grazie alla sinergia tra Comune, Agsm e TIM, infatti, la nostra città sarà tra le prime in Italia ad avviare quella trasformazione digitale del territorio che, se applicata in più ambiti, permetterà un notevole salto di qualità nei servizi offerti ai cittadini“, ha dichiarato il Sindaco di Verona Federico Sboarina.

“Nel nostro modello di città, la smart city affronta la quotidianità con un approccio funzionale, a basso impatto ambientale, per una Verona sempre più intelligente e, di conseguenza, sempre più sostenibile. Grazie a nuove applicazioni che, con il supporto della tecnologia, migliorino i servizi oggi offerti nel campo della pubblica sicurezza, dei trasporti, del turismo, della formazione e della telesorveglianza”.

“Con questo accordo vogliamo ribadire il nostro impegno nell’offrire al cittadino, alla pubblica amministrazione ed alle imprese soluzioni digitali per le smart city e per lo sviluppo del tessuto industriale. In particolare, metteremo a disposizione le nuove tecnologie quali le reti NB-IoT e a seguire 5G per offrire soluzioni all’avanguardia in termini di performance e servizi innovativi””, ha aggiunto Roberto Collavizza, responsabile Sales Nord Est di TIM.

Daniela Ambrosi Direttore Generale del Gruppo AGSM ha spiegato che negli anni scorsi sono stati posizionati sul territorio telecamere e sensori che permettono il controllo e la sicurezza della popolazione e facilitano il lavoro dei tecnici.

“Ora l’arrivo delle reti NB-Iot e 5G permetterà di avere un notevole miglioramento del monitoraggio e del controllo di tutti i nostri sistemi, installati nell’ottica di migliorare la sicurezza, il controllo e l’efficientamento di tutto il sistema, facilitando ancora di più la trasformazione di Verona in una Smart City facile e sicura”.