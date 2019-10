Vueling attiva il Wi-Fi di bordo per accedere a Internet, tariffe comprese tra 2 e 9 euro

Vueling ha attivato il servizio Wi-Fi bordo per i passeggeri. Al momento è disponibile su 5 velivoli della flotta ma nei prossimi mesi sarà esteso a tutti.

Vueling ha annunciato di aver attivato un servizio Wi-Fi di bordo per i passeggeri, che consentirà in tutta Europa di godere di una larghezza di banda costante per navigare e altre attività online. Al momento solo cinque velivoli della flotta (120) dispongono dell’apparecchiatura compatibile ma progressivamente l’implementazione riguarderà tutti.

“Nei prossimi mesi, la tecnologia EAN (European Aviation Network) – offerta da Inmarsat, una delle aziende leader nel settore Mobile Satellite Services (SSM) e Deutsche Telekom – sarà disponibile a bordo di tutta la flotta”, spiega Vueling. “Questa tecnologia, progettata appositamente per soddisfare alle esigenze dell’aviazione europea, offre una connessione a banda larga costante in volo per tutta Europa, regalando così agli utenti un’esperienza di volo confortevole e affidabile”.

Secondo Calum Laming, Chief Customer Experience di Vueling, la connessione Wi-Fi e il servizio di intrattenimento “sono fattori differenzianti e maggiormente valutati dai passeggeri”. Da rilevare però che il Wi-Fi di bordo sarà a pagamento. Saranno previste tre tariffe e la registrazione sarà richiesta solo la prima volta: nei voli seguenti sarà sufficiente loggarsi. Si parla di “Fly & Chat””, un pacchetto base con un costo tra i 2 e 3 euro ideale per chi vuole gestire mail e sistemi di chat; “Fly & Surf”, con un prezzo compreso tra i 3 e i 5 euro, un’opzione per i passeggeri che vogliono navigare e scoprire le ultime notizie in volo; “Fly & More”, con un prezzo compreso tra i 6 e 9 euro per coloro che vogliono godere di contenuti in streaming senza rinunciare a nulla durante il volo.

Vueling oggi gestisce 80 rotte in partenza da 17 aeroporti italiani, incluso Roma Fiumicino, secondo hub internazionale della compagnia aerea. Vueling è parte di IAG, uno dei principali gruppi aerei al mondo: in tutto il suo network, Vueling è operativa complessivamente con oltre 330 rotte verso più di 120 destinazioni in tutta Europa, Medio Oriente e Africa. La compagnia conta su una flotta di 120 aerei modello A319, A320, A320neo e A321.