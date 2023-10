Rifiuti invece di petrolio, e l'aereo inquina l'80% in meno

Ricercatori britannici hanno scoperto che i carburanti sostenibili per l'aviazione (SAF) ricavati da fonti diverse dai combustibili fossili hanno il potenziale per ridurre le emissioni fino all'80%.

I ricercatori del National Centre for Atmospheric Science (NCAS) e dell'Università di Manchester, che hanno testato varie miscele di carburante per jet tradizionale e SAF, hanno dichiarato che i dati preliminari dimostrano che i viaggi in aereo potrebbero non essere così inquinanti, grazie a controlli più efficienti dei motori.

Secondo la ricerca, le emissioni di Black Carbon ultrafine a bassa spinta erano inferiori del 45% in numero e dell'80% in massa per ogni chilogrammo di SAF miscelato. La situazione migliora anche nel volo ad alta quota, ha dichiarato il dottor Paul Williams, ricercatore dell'NCAS con sede all'Università di Manchester.

"Mentre un aereo è a velocità di crociera produce meno particolato non volatile, che a sua volta influisce sulla formazione delle scie", ha detto Williams. "Questo potrebbe ridurre gli effetti dell'aviazione sul riscaldamento del clima a livello globale".

I SAF sono prodotti principalmente dal mais e da altre colture, ma anche le risorse di scarto sono state convertite in carburante sintetico per jet. Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DoE) elenca tra i possibili materiali di base per i SAF gli scarti di lavorazione del legno, i residui agricoli, i grassi, i rifiuti solidi urbani e altre fonti non proprio appetibili.

Il SAF può sostituire il tradizionale carburante per jet, il che significa che gli aerei esistenti possono utilizzarlo senza dover modificare l'hardware esistente.

Williams ha detto che i risultati indicano anche un miglioramento della qualità dell'aria in prossimità degli aeroporti, dove gran parte del Black Carbon ultrafine prodotto dai jet commerciali si deposita quando questi sono fermi a bassa spinta prima del decollo. Williams ha dichiarato a The Register che le miscele SAF/petrolio con un minore contenuto aromatico producono meno fuliggine e quelle con un minore contenuto di zolfo producono meno particelle volatili, il che è coerente con altre ricerche sui SAF.

È possibile un futuro sostenibile per l'aviazione?

Le autorità di regolamentazione dell'aviazione negli Stati Uniti si sono impegnate a costruire un sistema di aviazione a zero emissioni entro il 2050, il che, secondo gli Stati Uniti, richiederà un forte aumento della produzione di SAF. Secondo il DoE, mentre gli Stati Uniti dispongono di risorse sufficienti per raggiungere l'obiettivo di eliminare gradualmente i combustibili fossili dall'industria aeronautica entro il 2050, il Regno Unito potrebbe non avere lo stesso vantaggio.

Foto di Kevin Woblick su Unsplash

Un rapporto della Royal Society pubblicato all'inizio di quest'anno ha concluso che il Regno Unito dovrebbe destinare metà dei terreni agricoli esistenti alla produzione di SAF, o più che raddoppiare la fornitura di energia elettrica rinnovabile, per raggiungere gli obiettivi dell'aviazione a zero emissioni.

"Produrre abbastanza SAF sarà una sfida", ha detto Williams, osservando che ci sono diverse tecnologie in cantiere che potrebbero aiutare l'industria aeronautica a diventare sostenibile, come gli aerei a idrogeno ed elettrici, ma queste tecnologie sono ancora agli inizi dello sviluppo.

"Ci sono molti ostacoli, non solo per quanto riguarda la generazione e la fornitura, ma anche per l'infrastruttura associata", ha detto Williams in una e-mail. "Non credo che ci siano ancora i dati per dire se l'aviazione è sulla buona strada o meno".

Rolls-Royce e Easyjet hanno testato il primo motore aeronautico a idrogeno al mondo alla fine dello scorso anno, ma il test è rimasto fermo e non è stato stabilito un calendario per far volare il motore. Airbus si è poi unita al progetto e si spera di mettere in servizio un jet a idrogeno entro il 2035.

Per quanto riguarda gli aerei ibridi ed elettrici, anche questi sono in fase di sviluppo, ma i ritardi abbondano, tra cui il timore che la tecnologia delle batterie non sia abbastanza efficiente da rendere conveniente lo scambio di peso. Al momento le batterie sono troppo pesanti per garantire agli aerei elettrici un'autonomia sufficiente e, se non gestite correttamente, possono rappresentare un serio rischio di incendio, come ha scoperto la Boeing quando l'intera flotta di 787 è stata messa a terra per un breve periodo dopo che due velivoli erano affumicati nel peggiore dei modi.