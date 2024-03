Schermata blu della morte? Forse è colpa dei driver Intel, come risolvere

Se recentemente avete visto la Schermata blu della morte (BSOD) in Windows 11, forse il problema è il driver Wi-Fi; così suggerisce Intel, che ha anche pubblicato un aggiornamento risolutivo. Basta scaricare e applicare l’aggiornamento, e il problema dovrebbe risolversi da solo (a meno che non ce ne sia un altro).

L'aggiornamento in questione è quello del driver WLAN Intel versione 23.30, di febbraio 2024; è progettato per evitare che Windows 11 si blocchi e mostri la BSOD. Questo aggiornamento affronta più di un semplice problema di blocco in Windows 11, come dettagliato nelle note complete di rilascio di Intel per l'aggiornamento.

Altre migliorie includono un miglioramento della funzione QoS, che aiuterà i dispositivi a dare priorità ai pacchetti di traffico - che potrebbe migliorare la connettività quando ci sono molti dispositivi connessi a un solo router.

La prima versione del driver, in alcuni casi, porta a un errore irreversibile di Windows e alla famosa BSOD. Altri problemi includevano difficoltà nel trovare reti Wi-Fi e nel collegarsi a monitor utilizzando la funzione wireless Miracast.

Se avete un dispositivo Windows 11 idoneo con componenti Wi-Fi e Bluetooth Intel, il nuovo aggiornamento arriverà gratuitamente direttamente tramite Windows Update, in modo automatico.

Se per qualche motivo non li vedete o volete accelerare il processo (dato che non sono ancora stati installati), potete utilizzare l'Assistente Driver e Supporto Intel (iDSA) per scaricarli e installarli. Potete fare ciò andando sul sito web di Intel e scaricando il file di installazione per l'iDSA, e aprendo l'app una volta installata. Dopo l’avvio l’app cercherà eventuali aggiornamenti disponibili e li scaricherà.

Se state avendo altri problemi con il vostro dispositivo Windows 11, basato su Intel o meno, potete scaricare e installare l'aggiornamento facoltativo di febbraio 2024 di Windows 11. Questa versione arriva con una serie di aggiornamenti e correzioni e dovrebbe anche garantire un aumento delle prestazioni. Questi dovrebbero essere installati automaticamente con gli aggiornamenti Moment 5 di Windows 11 di Microsoft, ma sono disponibili da provare in questo aggiornamento facoltativo.