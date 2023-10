Zyxel Networks annuncia un nuovo access point per la gestione di aree ad alta densità

Zyxel Networks, fornitore di soluzioni di rete basate su cloud, ha annunciato WBE660S WiFi 7 BE22K Triple-Radio NebulaFlex Pro, il suo primo access point WiFi 7 per provider di servizi, piccole e medie imprese ed enteprise-edge.

L'access point è pensato per soddisfare la necessità di copertura di aree ad alta densità come uffici, aule e stadi.

WBE660S presenta un'architettura a tripla radio (2,4Ghz, 5Ghz e 6Ghz) e supporta velocità fino a 22Gbps, cinque volte in più della precedente generazione. L'access point usa un canale da 320MHz che migliora il throughput complessivo e aumenta la capacità per gestire più dispositivi.

WBE660S è alimentato da Qualcomm Networking Pro 1220 WiFi 7 per garantire elevata potenza di calcolo e operazioni fluide anche per le attività più impegnative. Con tre Smart Antenna 4x4 il dispositivo è in grado di adattarsi a ogni ambiente e mitigare le interferenze.

Zyxel Networks

Le antenne sono in grado di monitorare continuamente le connessioni per ogni dispositivo e adattarle in base alle necessità, garantendo performance ottimali.

Grazie al design RF-first, il dispositivo riduce le interferenze tra il 5Ghz e il 6Ghz. WBE660S monta inoltre un filtro di interferenza 4G/5G che abilita la coesistenza delle due reti minimizzando le interferenze e le interruzioni frequenti negli ambienti ad alta concentrazione di dispositivi connessi.

Più sicurezza con il cloud Nebula

WBE660S è integrato con il cloud Nebula per garantire semplicità e velocità di configurazione, connettività stabile e sicurezza delle comunicazioni.

Il dispositivo offre inoltre le funzionalità WiFi Health per il monitoraggio dello stato di salute della rete, WiFi Aid per la gestione automatica dei problemi di rete, e Connect & Protect Plus (CNP+), il servizio di protezione dei punti di accesso alla rete e il perimetro wireless.

"Per gli MSP che cercano di affrontare la congestione WiFi nei luoghi più complessi, il WBE660S rappresenta una vera svolta" ha dichiarato Kell Lin, Senior Associate Vice President di Zyxel Networks.

Il nuovo access point di Zyxel Networks mira a migliorare la connettività aziendale semplificandone la gestione e aumentando la protezione della rete.

WBE660S sarà disponibile a partire da fine ottobre e includerà un anno di licenza Nebula Pro Pack.