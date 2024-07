Vuoi ricevere GRATIS una friggitrice ad aria? Ti spieghiamo come!

Quante volte avete pensato di acquistare una nuova friggitrice ad aria, considerando una spesa di almeno 100€? E se vi dicessimo che oggi potete ottenerne una completamente gratuita? Altroconsumo ha lanciato un'irrinunciabile offerta per i nuovi soci! Diventando soci a soli 2€ per i primi due mesi, non solo avrete accesso a tutti i vantaggi dell'associazione, ma riceverete anche in omaggio una moderna friggitrice ad aria, perfetta per preparare i vostri piatti preferiti senza l'uso di olio.

Come ottenere la friggitrice gratis?

Non c'è niente di più semplice, poiché basta iscriversi all'associazione per attivare la procedura. Il tutto lo si può fare comodamente online tramite la pagina promozionale. Oltre alla friggitrice ad aria, riceverete direttamente a casa le riviste di Altroconsumo, ricche di test, analisi e consigli utili per ogni tipo di acquisto. Avrete anche la possibilità di usufruire di una consulenza legale gratuita e di accedere ai comparatori di prodotti online, rendendo ogni acquisto più informato e conveniente.

Non conosciamo il modello esatto della friggitrice ad aria che riceverete, ma si tratta probabilmente di un modello di ultima generazione, con apertura a cassetto e schermo touch frontale. Indipendentemente dal modello, è sicuramente un regalo ideale per chi ama cucinare in modo sano e senza compromessi sul gusto.

Questa offerta potrebbe essere limitata nel tempo, quindi vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale per saperne di più. È importante notare che i primi due mesi di abbonamento costano solo 2€. Dopo questo periodo introduttivo, il costo sarà di 28.85€ invece di 57,69€ ogni trimestre, con uno sconto del 50% riservato ai nuovi soci. Ricordate che potete annullare l'iscrizione in qualsiasi momento seguendo le semplici istruzioni nelle condizioni generali.

Iscriviti ad Altroconsumo