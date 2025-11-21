Se stavate aspettando il momento giusto per portare a casa un prodotto Dyson, questo è senza dubbio il weekend perfetto. Per pochi giorni, infatti, sono attive offerte eccezionali su 4 dei prodotti più desiderati del brand, con prezzi mai visti prima. Si tratta di sconti irripetibili, disponibili solo per questo fine settimana, e potreste non rivederli più così convenienti.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Vedi offerte su Dyson

Offerte Dyson per il weekend

I protagonisti di questo weekend sono 4 modelli iconici: Dyson V15 Detect (Oro), Dyson V12 Detect Slim (Oro), Dyson Supersonic e Dyson OnTrac (CNC Aluminium). Sia che vi interessi una pulizia più efficace e intelligente, sia che cerchiate un phon professionale o un aspirapolvere di nuova generazione, troverete sicuramente un’offerta che risponde alle vostre esigenze. Tutti questi prodotti beneficiano di uno sconto significativo, creato appositamente per questa occasione speciale.

Oltre agli sconti già applicati, c’è un ulteriore vantaggio che rende queste offerte ancora più interessanti: applicando il coupon DYS47 potrete risparmiare un extra sul prezzo già ridotto. Un’opportunità davvero unica, soprattutto se considerate che alcuni modelli Dyson sono noti per mantenere nel tempo un valore elevato e difficilmente vengono proposti con ribassi così consistenti.

Tra tutte le offerte spicca la riduzione dedicata a Dyson Supersonic e Dyson OnTrac (CNC Aluminium), che scendono a soli 199€, un prezzo quasi impensabile per dispositivi di questa categoria. Se desiderate fare un acquisto intelligente e duraturo, questo è il momento migliore: le quantità sono limitate e, una volta terminato il weekend, tutto potrebbe tornare ai prezzi di sempre. Non lasciatevi sfuggire l’occasione.

Vedi offerte su Dyson