Wind Tre attiva a Vercelli la fibra ultraveloce fino a 1 Gigabit di Open Fiber

Grazie a Wind Tre e alla fibra ultraveloce di Open Fiber si potrà presto navigare a 1 Gbps anche a Vercelli. La società nata dalla fusione tra Wind e Tre è infatti il primo provider ad avviare la commercializzazione del servizio per le prime 9mila e 300 unità immobiliari della città piemontese già raggiunte dalla nuova rete in modalità FTTH (Fiber To The Home), consentendo così in futuro a enti, cittadini e imprese di abilitare tanti servizi innovativi per la comunità.

“L’obiettivo della società è realizzare una rete quanto più pervasiva ed efficiente possibile, che favorisca il recupero di competitività del sistema Paese e, in particolare, l’evoluzione verso l’Industria 4.0”, si legge nella nota ufficiale. “I vantaggi di una connessione ultraveloce sono numerosi e si estendono ad ambiti come il telelavoro, lo streaming online di contenuti in hd, la domotica, la videosorveglianza, l’e-learning, senza contare l’accesso ai servizi innovativi della Pubblica Amministrazione”.

Photo credit - depositphotos.com

Per realizzare i lavori Open Fiber ha investito complessivamente circa 5,5 milioni di euro, con l’impegno di raggiungere oltre 16mila unità abitative attraverso la posa di ben 10mila chilometri di fibra ottica.

La linea ultraveloce di Wind Tre è attivabile con soluzioni convergenti che prevedono una linea fissa in fibra FTTH e 100 Giga per gli smartphone di tutta la famiglia, inclusi nell’offerta Fibra 1000 a brand Wind, e Giga illimitati da smartphone, con Super Fibra a marchio Tre. Nel corso del 2019 arriveranno poi anche le proposte di altri provider partner di Open Fiber.