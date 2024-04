X-Men '97: quando esce, dove vederla e quanto costa l'abbonamento?

Passano gli anni, ma gli X-Men rimangono tra i personaggi più amati dell'universo Marvel. Non c'è da stupirsi, dunque, se una serie animata tutta nuova che li vede come protagonisti ha fatto capolino su Disney+. Stiamo parlando di X-Men '97: se non la conoscete e volete saperne di più siete nel posto giusto, dato che in questo articolo vi spiegheremo quando e dove esce, di cosa parla e molto altro!

X-Men '97, quando esce?

La serie X-Men '97 ha debuttato su Disney Plus il 20 marzo 2024. La prima stagione è composta da dieci episodi, con i primi due episodi rilasciati contemporaneamente alla data di lancio. Nuovi episodi sono previsti ogni mercoledì fino al 15 maggio 2024. Quindi, puoi già trovare gli episodi rilasciati finora su Disney Plus e aspettarti i prossimi nelle settimane a venire!

X-Men '97, di cosa parla?

La serie TV “X-Men '97” è un revival dell’iconica serie animata degli anni '90 che segue le avventure degli X-Men, un gruppo di mutanti con poteri straordinari che si impegnano a proteggere un mondo che li teme e li odia. Gli episodi esplorano nuove sfide e un futuro pericoloso e inaspettato per questi eroi.

Nella serie sono presenti molti dei personaggi classici che hanno reso famosa la serie originale degli anni '90. Tra questi ci sono:

Ciclope (Scott Summers), il leader della squadra con la capacità di emettere potenti raggi ottici.

Jean Grey, una mutante con poteri telecinetici e telepatici.

Wolverine (Logan), noto per i suoi artigli retrattili e il suo fattore di guarigione.

Tempesta (Ororo Munroe), che può controllare il tempo atmosferico.

Jubilee (Jubilation Lee), una giovane mutante con l'abilità di generare esplosioni di energia.

Beast (Hank McCoy), con la sua forza sovrumana e agilità.

Alfiere (Bishop), un mutante che può assorbire e rilasciare energia.

Rogue (Anna Marie), che può assorbire i poteri e i ricordi altrui con il tocco.

Gambit (Remy LeBeau), esperto nel lancio di carte cariche di energia.

Morph, un mutante con la capacità di cambiare forma.

Nightcrawler (Kurt Wagner), che può teletrasportarsi.

Magneto, un potente mutante con il controllo sui metalli.

X-Men '97, dove vederla?

Puoi guardare la serie X-Men '97 in esclusiva su Disney Plus, la piattaforma di streaming che ospita una vasta gamma di contenuti Marvel, tra cui questa attesissima serie animata. Se hai già un abbonamento a Disney Plus, puoi accedere e cercare “X-Men '97” per iniziare a vedere gli episodi.

Disney Plus, quanto costa l'abbonamento?

Il costo dell’abbonamento a Disney Plus varia in base al piano scelto:

Disney+ Standard con pubblicità : Streaming con pubblicità, qualità video fino a Full HD 1080p, riproduzione su 2 dispositivi contemporaneamente. Il prezzo è di 5,99 € al mese .

: Streaming con pubblicità, qualità video fino a Full HD 1080p, riproduzione su 2 dispositivi contemporaneamente. Il prezzo è di . Disney+ Standard : Streaming senza interruzioni pubblicitarie, qualità video fino a Full HD 1080p, riproduzione su 2 dispositivi contemporaneamente, fino a 10 dispositivi per il download. Il prezzo è di 8,99 € al mese o 89,90 € all’anno .

: Streaming senza interruzioni pubblicitarie, qualità video fino a Full HD 1080p, riproduzione su 2 dispositivi contemporaneamente, fino a 10 dispositivi per il download. Il prezzo è di o . Disney+ Premium: Streaming senza interruzioni pubblicitarie, esperienza sonora immersiva con la qualità audio fino a Dolby Atmos, qualità video fino a 4K UHD e HDR, riproduzione su 4 dispositivi contemporaneamente, fino a 10 dispositivi per il download. Il prezzo è di 11,99 € al mese o 119,90 € all’anno.

Abbonati ora a Disney Plus!