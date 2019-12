Xiaomi Jimmy JV11 – Prova

Jimmy propone una lista completa di dispositivi per la pulizia della casa, dopo aver provato il modello JV83, un’aspirapolvere senza fili che ricorda in molti dettagli la scopa elettrica Dyson, in questa recensione vi presentiamo il modello JV11. Compatta, a filo, è pensata per la pulizia profonda di superfici morbide, come materassi o divani.

Come è fatta

JV11 è un’aspirapolvere compatta, con una spazzola rotante di dimensioni non differenti rispetto a una normale scopa elettrica, e con la superficie inferiore ampia e piatta. Tre clip in plastica permettono di rimuovere la protezione della spazzola rotante per una pulizia approfondita. In posizione leggermente arretrata c’è una lampa UV, che si accende assieme all’aspirazione e aggiunge un ulteriore grado di pulizia.

Il serbatoio, di piccole dimensioni, è posizionato proprio sopra alla spazzola. Si sgancia alla pressione di un pulsante, si apre ruotandolo e si svuota facilmente. È completamente lavabile. Il resto del corpo è occupato interamente dal motore d’aspirazione.

Un pulsante, sopra alla maniglia, accende l’aspirapolvere. Non è un grilletto che dovrete tenere premuto, ma basterà accenderlo per avviare l’aspirazione fino ad ulteriore pressione.

Esperienza d’uso

JV11 è pensata per aspirare a fondo la sporcizia e i microorganismi che s’insinuano nelle maglie dei tessuti. Posizionatela su un materasso, ad esempio, accendetela e inizierà ad aspirare emettendo delle microvibrazioni che aumentano la capacità di pulizia. Il fondo piatto gli permette di aderire alle superfici che vorrete pulire e il peso, in questo caso, aiuta. Non

Una lampada UV si accende mentre l’aspirapolvere è in funzione, applicando un ulteriore effetto di pulizia uccidendo afidi e batteri di varia natura.

La presenza del cavo limita la mobilità, ma è abbastanza lungo (5 metri) da non impedirne l’uso in praticamente tutte le situazioni. Troviamo sensato l’uso di un cavo, prima di tutto per una pura questione di potenza di aspirazione, molto importante per la tipologia di lavoro che deve svolgere, oltre al fatto che pensiamo si un’aspirapolvere che non si usa tutti i giorni.

Non è di certo silenziosa. Il serbatoio della sporcizia si stacca molto facilmente, potrete svuotarlo con un semplice gesto e, soprattutto, potrete lavarlo in tutte le sue parti. Questa caratteristica è molto importante considerando che le particelle che aspira sono molto fini e tendono a insinuarsi in ogni ripiegamento.

Verdetto

Non abbiamo la possibilità di valutare la vera capacità di pulire a fondo, eliminare acari e batteri, dai nostra materassi o divani. Possiamo però dire che passando un materasso con un’aspirapolvere normale, e poi ripassandolo nuovamente con JV 11, il serbatoio di quest’ultima si è riempito di un composto di particelle finissime, dimostrazione che fa il suo lavoro.

Se siete molto sensibili a polveri e allergeni, non avete in casa un prodotto specifico che permette di pulire a fondo superfici morbide come divani, materassi o cuscini, allora potreste considerare l’acquisto di JV11.