Yellowstone Stagione 5 Parte 2: quando esce, dove vederla e quanto costa l'abbonamento?

La serie TV Yellowstone ha catturato l'attenzione di milioni di spettatori grazie al suo mix di dramma familiare, intrighi politici e splendidi paesaggi del Montana. Con l'arrivo dell'ultima parte della Stagione 5, l'entusiasmo è alle stelle. Ecco tutto quello che sappiamo finora sulla nuova stagione: di cosa parla, dove vederla, chi sono i personaggi e quando uscirà.

Di cosa parla la Stagione 5 di Yellowstone?

Sebbene i dettagli sulla trama siano ancora avvolti nel mistero, è probabile che la Stagione 5 continuerà a esplorare le lotte della famiglia Dutton per proteggere il loro ranch da minacce esterne e interne. Dopo i drammatici eventi della prima parte della stagione, ci si aspetta una nuova serie di conflitti legati agli affari di famiglia, alle rivalità politiche e alle tensioni personali tra i membri del clan Dutton.

Tra i temi ricorrenti della serie, possiamo aspettarci di vedere ulteriori approfondimenti sulle dinamiche familiari, le sfide legali e morali, e la lotta per preservare l'eredità dei Dutton contro uno sviluppo sempre più aggressivo.

Yellowstone Stagione 5, chi sono i personaggi principali?

La seconda parte della Stagione 5 vedrà il ritorno dei personaggi principali che abbiamo imparato a conoscere e amare (o odiare):

John Dutton (interpretato da Kevin Costner): il patriarca della famiglia Dutton e proprietario del ranch più grande del Montana.

Beth Dutton (Kelly Reilly): la figlia feroce e determinata di John, con un talento per le strategie aziendali.

Kayce Dutton (Luke Grimes): il figlio più giovane, che cerca di bilanciare il suo ruolo nella famiglia con la sua vita personale.

Jamie Dutton (Wes Bentley): l'avvocato della famiglia, spesso in conflitto con i suoi fratelli e il padre.

Rip Wheeler (Cole Hauser): il fedele braccio destro di John e marito di Beth.

Accanto a questi protagonisti, ci aspettiamo anche il ritorno di altri volti noti e, possibilmente, l'introduzione di nuovi personaggi che porteranno ulteriore dinamismo alla trama.

Quando esce la Stagione 5 di Yellowstone?

La seconda e ultima parte della stagione 5 di Yellowstone uscirà il 20 dicembre 2024.

Dove vedere la Stagione 5 di Yellowstone?

La serie Yellowstone è disponibile esclusivamente in streaming su Sky e NOW TV. Se ancora non siete abbonati al servizio, però, potete farlo a partire da soli 6,99€ scegliendo l'offerta annuale di NOW TV, oppure quella mensile di 8,99€. A prescindere dalla vostra decisione, oltre a Pechino Express avrete a disposizione un catalogo vastissimo di serie tv e show italiane e internazionali, per cui si tratta di una promozione davvero ottima!

In alternativa potete optare per la nuova offerta lanciata da Sky che vi permetterà di provare per 30 giorni a tutti i contenuti Sky, Netflix e Paramount + a soli 9,00€. Alla fine del periodo di prova potrete poi decidere se abbonarvi o se restituire il decor al negozio Sky più vicino a casa vostra, ovviamente senza alcuna spesa extra. Insomma, un modo fantastico per provare il servizio e godere di migliaia di film e serie tv!

Prova Sky + Paramount + Netflix a 9,99€ al mese