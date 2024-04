Le autovetture dotate di sistemi per la frenata assistita in caso di impatto imminente non sono certo una novità, eppure si tratta di una funzionalità ancora in via di diffusione. L'ente americano per la sicurezza sulle strade sottolinea in una ricerca l'utilità di questa tecnologia.

Automotive

Pasquale Macrì

8 anni fa