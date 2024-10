1000 Miglia: il ritorno della corsa leggendaria

La 1000 Miglia, storica competizione automobilistica italiana, torna dal 17 al 21 giugno 2025 con un percorso che richiama le origini della corsa. L'edizione del 2025 vedrà oltre 400 auto percorrere un tracciato "a otto" con partenza e arrivo a Brescia, attraversando l'Italia in cinque giornate di gara.

Il ritorno al format originale della 1000 Miglia rappresenta un omaggio alla tradizione e alla storia di questa iconica competizione. Il percorso, che si snoda attraverso alcune delle più belle città e paesaggi italiani, offre ai partecipanti e agli spettatori un'esperienza unica che fonde passione automobilistica, cultura e territorio.

La prima tappa, in partenza il 17 giugno, vedrà le auto dirigersi verso Desenzano, Sirmione, Verona, Bovolone e Ferrara, per concludersi a San Lazzaro di Savena. Il secondo giorno, gli equipaggi affronteranno i Passi della Raticosa e della Futa, seguendo il tracciato storico degli anni Trenta, per poi proseguire verso Prato, Siena e Roma.

Dopo la sosta nella Capitale, la terza giornata vedrà la carovana risalire verso nord, passando per Orvieto, Foiano della Chiana, Arezzo e San Sepolcro, con arrivo a Cervia-Milano Marittima.

L'ultima giornata vede i piloti concludere l'impresa proprio dove tutto ha avuto inizio, ossia in Viale Venezia a Brescia.

Il quarto giorno sarà caratterizzato da un percorso che si estenderà da est a ovest, toccando Forlì, Empoli, Pontedera e la costa tirrenica, con un passaggio significativo dall'Accademia Navale della Marina Militare a Livorno. La tappa si concluderà a Parma dopo aver superato il Passo della Cisa.

Foto di LP_Studio90 da Pixabay

L'ultima giornata vedrà il ritorno trionfale a Brescia, con la parata finale e la cerimonia di premiazione in Viale Venezia, chiudendo così un cerchio ideale e geografico che ripercorre la storia e lo spirito della 1000 Miglia.

L'edizione 2025 si preannuncia come un'occasione imperdibile per gli appassionati di auto d'epoca e per chi ama scoprire le bellezze dell'Italia attraverso un evento che combina sport, cultura e tradizione.