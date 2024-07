18.000 nuove colonnine sono in arrivo, ricaricare sarà ancora più semplice

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha lanciato oggi il secondo bando per le colonnine di ricarica per auto elettriche nei centri urbani e sulle strade extraurbane, nell'ambito del PNRR. Questa iniziativa mira a potenziare l'infrastruttura di ricarica elettrica in Italia.

Il nuovo bando fa seguito al primo, che ha avuto un successo limitato, selezionando progetti solo per l'ambito urbano e registrando la rinuncia di Be Charge a oltre metà delle stazioni finanziate. Per ovviare a queste problematiche, il Ministero ha apportato modifiche al secondo bando per incoraggiare una maggiore partecipazione degli operatori.

Obiettivi e finanziamenti

L'obiettivo è realizzare oltre 18.000 stazioni di ricarica entro il 2025. Il bando si rivolge a imprese di ogni dimensione nel settore, con esperienza comprovata, e a raggruppamenti temporanei (Rti).

I fondi stanziati ammontano a quasi 640 milioni di euro, così suddivisi:

359.943.750 euro per le strade extraurbane

279.344.000 euro per i centri urbani

Specifiche tecniche

I finanziamenti copriranno fino al 40% dei costi di realizzazione delle stazioni di ricarica. Le specifiche tecniche prevedono:

Strade extraurbane: potenze di 175 kW, preferibilmente presso stazioni di servizio esistenti e aree di parcheggio

Centri urbani: potenze di almeno 90 kW

È importante notare che i fondi non potranno essere utilizzati per colonnine da 22 kW. Queste nuove stazioni si aggiungeranno alle circa 3.000 già in fase di realizzazione grazie al precedente bando.

L'apertura del portale web sul sito del GSE per la presentazione delle richieste di partecipazione segna l'inizio concreto di questa importante fase del piano di sviluppo dell'infrastruttura di ricarica elettrica in Italia.