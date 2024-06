24 Ore di Le Mans (WEC) in streaming: come e dove vederla

L'appassionante stagione del FIA World Endurance Championship si avvicina al suo culmine con uno degli eventi più prestigiosi e tradizionali del motorsport mondiale: la 92esima edizione della 24 Ore di Le Mans. Questo storico appuntamento, attivo dal 1923, vedrà la competizione svolgersi il prossimo 15 giugno 2024 sul celebre Circuit de la Sarthe, in Francia.

Attesi due super debutti: Sebastian Vettel e Valentino Rossi

La gara rappresenta il quarto round stagionale e segue la 6 Ore di Spa-Francorchamps, avvenuta solamente un mese prima. Quest'anno, le categorie in gara saranno le, per un totale di 62 team: 23 hypercar, 23 LMGT3 e 16 LMP2. I fan del motorsport potranno godere di un evento ricco di adrenalina e competizione acerrima.

La gara vedrà alcune assenze significative tra i piloti, tra cui Mike Conway, ·Toyota n° 7, infortunato prima dell'evento, e Doriane Pin delle Iron Dames, che ha subito una frattura alle costole. Al loro posto, rispettivamente, correranno José Maria Lopez e Rahel Frey. Un'altra grande novità è l'atteso debutto di Sebastian Vettel con Porsche, un nome che aggiunge ulteriore prestigio all'evento.

Tutti gli occhi saranno puntati sulla Ferrari, la squadra vincitrice dell'ultima edizione. Dopo un inizio di stagione complicato, la squadra spera di trovare fortuna a Le Mans e ripetere il trionfo storico ottenuto l'anno scorso con la squadra composta da Alessandro Pier Guidi, James Calado ed Antonio Giovinazzi.

Grande attesa anche nella classe LMGT3, in particolare per il debutto alla 24 Ore di Le Mans di Valentino Rossi, che gareggerà con la BMW M4 LMGT3 del Team WRT. Questo appuntamento potrebbe anche rappresentare un'opportunità di vittoria per le Iron Dames, dopo l'esito deludente a Spa.

Le sessioni di gara saranno trasmesse su diversi canali, tra cui Eurosport 1 (canale 210 di Sky) ed Eurosport 2 (canale 211 di Sky), oltre alla possibilità di seguirle in streaming su Eurosport Player, NOW, fiawec.tv, e su Discovery+. Appuntamento quindi alla gara, sabato 15 giugno, a partire dalle ore 16!