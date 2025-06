Audi amplia la sua offensiva elettrificata introducendo una proposta inedita nel cuore del mercato premium: la A3 allstreet TFSI e. Già disponibile nelle concessionarie italiane , questa vettura non è una semplice A3 con le scarpe da trekking, ma un vero e proprio crossover urbano che fonde per la prima volta un'estetica avventurosa con l'efficienza di una motorizzazione plug-in hybrid (si ricarica con la wallbox).

Un'auto che promette di unire il meglio di due mondi, quello della versatilità e quello della mobilità sostenibile, presentandosi come un pezzo unico nel suo segmento.





Una Q in miniatura

Al primo sguardo, l'Audi A3 allstreet TFSI e dichiara la sua doppia natura. L'impronta stilistica è quella di un'auto pronta a lasciare l'asfalto cittadino, grazie a un look "all terrain" ben marcato. Le minigonne, gli archi passaruota a contrasto e, soprattutto, il single frame ottagonale nero opaco con una griglia a nido d'ape più sviluppata in senso verticale, la avvicinano sensibilmente al linguaggio stilistico della famiglia Audi Q.

A completare il quadro c'è un assetto rialzato di ben 30 millimetri rispetto alle sorelle Sportback e Sedan. Questa soluzione non solo le conferisce un aspetto più robusto, ma migliora l'accessibilità e offre una posizione di guida dominante, apprezzabile tanto nella giungla urbana quanto nelle gite fuori porta.





L'efficienza incontra la brillantezza

Sotto il cofano pulsa il cuore tecnologico di questa A3 allstreet: un sistema plug-in che abbina un propulsore termico 1.5 TFSI evo 2 a un motore elettrico sincrono a magneti permanenti (PSM). Il motore a benzina, un quattro cilindri turbo a iniezione diretta, è un concentrato di efficienza grazie all'adozione del ciclo Miller, che ottimizza il rendimento a vantaggio di consumi ed emissioni. A questo si aggiungono finezze tecniche come la turbina a geometria variabile e il rivestimento al plasma delle canne dei cilindri per ridurre gli attriti. L'unità elettrica è invece integrata nel cambio a doppia frizione S tronic a sei rapporti.



Insieme, i due motori erogano una potenza complessiva di 204 CV e una coppia di 350 Nm, costante in un ampio arco che va da 1.500 a 4.000 giri/min. Numeri che si traducono in prestazioni vivaci: lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto in 7,4 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 225 km/h.

Ma il dato forse più sorprendente è la sua capacità di viaggiare in modalità puramente elettrica: grazie a una nuova batteria ad alta densità da 25,7 kWh, l'autonomia a zero emissioni può raggiungere i 138 chilometri (WLTP), con una velocità massima di 140 km/h in solo elettrico.



L'incremento dell'altezza da terra non è un semplice vezzo estetico, ma si accompagna a una taratura specifica delle sospensioni, pensata per gestire al meglio le caratteristiche della versione plug-in. La batteria agli ioni di litio è posizionata sotto il pianale, nella zona dei sedili posteriori , contribuendo a una ripartizione delle masse del 55% all'anteriore e 45% al posteriore.

Questo bilanciamento, unito alla possibilità di avere uno sterzo progressivo a servoassistenza variabile, promette un'esperienza di guida precisa e piacevole. La gestione della trazione ibrida è intelligente. Di base, l'auto si avvia sempre in modalità elettrica (EV), ideale per gli spostamenti quotidiani a zero emissioni.

La modalità "Auto Hybrid" gestisce in autonomia l'interazione tra i due motori per massimizzare l'efficienza, mentre la funzione "Battery Hold" consente di conservare la carica della batteria per utilizzarla in un secondo momento, ad esempio entrando in un centro urbano. Il sistema di recupero dell'energia, derivato direttamente dai modelli full electric di Audi, permette di recuperare fino a 43 kW di potenza nelle fasi di decelerazione, contribuendo all'eccezionale autonomia.

La frenata è gestita da un sistema elettroidraulico che privilegia l'azione del motore elettrico come alternatore nelle decelerazioni lievi, le più comuni nell'uso quotidiano. Anche sul fronte della ricarica, la A3 allstreet TFSI e si dimostra all'avanguardia.

È una delle poche nel segmento a offrire la ricarica rapida in corrente continua (DC) fino a 50 kW, che permette di passare dal 10% all'80% di carica in meno di 30 minuti. Per la ricarica domestica o pubblica in corrente alternata (AC), la potenza arriva fino a 11 kW, per un pieno di energia in circa 2,5 ore.



All'interno, l'A3 allstreet TFSI e condivide con il resto della gamma gli elevati standard di digitalizzazione e sicurezza. La dotazione di serie è particolarmente ricca fin dall'allestimento d'ingresso Business, che include la strumentazione digitale Audi virtual cockpit plus da 12,3 pollici, il sistema di navigazione MMI plus con MMI touch, l'interfaccia per smartphone con ricarica wireless e un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida.

Proposta negli allestimenti Business, Business Advanced e Identity Contrast , il listino prezzi per l'Italia parte da 50.900 euro. Un posizionamento che riflette la ricchezza dei contenuti e l'unicità di una vettura che si propone come la scelta ideale per chi cerca un crossover compatto premium, versatile, tecnologico e capace di affrontare con la stessa disinvoltura il traffico cittadino a zero emissioni e le avventure del weekend