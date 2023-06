Noleggiare un’auto per le vacanze o per un weekend fuori porta, vi offre una maggiore libertà e comodità, oltre alla possibilità di creare un’esperienza su misura per voi. Per questo, vi consigliamo di non farvi scappare lo sconto del 30% sul noleggio estivo di automobili Europcar, disponibile direttamente sul sito ufficiale.

Dunque, è il momento perfetto per pianificare la vostra avventura estiva e risparmiare mentre viaggiate: che stiate sognando una fuga in città, una gita in spiaggia o un’avventura mozzafiato nella natura sconfinata, questa è l’offerta che fa al caso vostro. Vi basterà prenotare ora per approfittare degli sconti, per cui non lasciatevi sfuggire questa opportunità! Prenotate entro il 18 giugno per partenze dal 12 giugno fino al 31 dicembre e preparatevi a vivere la vostra estate al meglio.

Per sfruttare l’iniziativa, dovrete prenotate direttamente sul nostro sito Europcar, per ottenere uno sconto del 30% sulle principali destinazioni globali! Potrete sfruttare l’incredibile flessibilità dei noleggi auto, che vi offrono la possibilità di cancellare gratuitamente fino a 48 ore prima del ritiro del veicolo. Inoltre, per garantirvi la massima tranquillità durante il viaggio, avrete a disposizione 24h su 24h il team di assistenza clienti dedicato.

Inoltre, i soci del programma fedeltà Privilege ottengono un ulteriore sconto del 5%! Se ancora non siete iscritti, non perdete altro tempo e iscrivetevi ora per usufruire immediatamente di questo vantaggio aggiuntivo.

Il programma in questione è completamente gratuito e premia i clienti abituali con numerosi vantaggi e privilegi, anche grazie ai punti accumulati ogni volta che noleggerete una nuova auto. Come in questo caso, potrete sfruttare sconti esclusivi, avrete priorità di prenotazione rispetto agli altri utenti e il check-in sarà ancora più veloce! Approfittate al massimo dell’estate 2023 e prenotate la vostra auto a noleggio con Europcar, per vivere un’avventura indimenticabile in qualsiasi angolo del mondo.

