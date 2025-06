La notizia in un minuto

Volkswagen ha presentato la Golf GTI Edition 50, che celebra cinquant'anni di storia GTI con un approccio tecnico rinnovato per creare la GTI più potente di sempre. Il motore 2.0 TSI EA888 eroga 325 CV e 420 Nm, consentendo uno 0-100 km/h in 5,5 secondi e velocità massima di 270 km/h. La vettura ha conquistato il Nürburgring in 7:46 minuti grazie al setup dinamico ottimizzato, sospensioni adattive DCC e al Performance Package opzionale che include irrigidimenti strutturali, cerchi forgiati da 19" con pneumatici semislick e scarico Akrapovič in titanio. L'abitacolo mantiene l'iconico design a quadri GTI integrato con tecnologie moderne come l'infotainment da 12,9 pollici e comandi vocali ChatGPT. Il lancio è previsto per il 2026 a circa 55.000 euro.