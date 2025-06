Vi è mai capitato di salire sull’auto di un amico e chiedervi come facesse ad avere CarPlay in modalità wireless senza quei fastidiosi cavi? La risposta è semplice: usava un adattatore wireless CarPlay come quello che oggi potete trovare su Amazon, e in offerta con un coupon sconto. Si tratta di una piccola rivoluzione per chi guida spesso e vuole godere appieno delle funzionalità del proprio iPhone direttamente sullo schermo dell’auto, senza rinunciare alla comodità della connessione senza fili.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 5% durante il checkout

Adattatore Carplay wireless WityEye, chi dovrebbe acquistarlo?

Collegarlo è davvero un gioco da ragazzi. Basta inserire l’adattatore nella porta USB della vostra auto, attivare Bluetooth e WiFi e in meno di 30 secondi il dispositivo sarà pronto all’uso. Ogni volta che risalirete in macchina, il sistema si riconnetterà automaticamente in pochi secondi, offrendovi una continuità d’uso davvero sorprendente. La semplicità del plug-and-play si unisce all’intelligenza della riconnessione automatica, facendovi dimenticare completamente della presenza fisica dell’adattatore.

A livello tecnico, questo accessorio non delude. Grazie a un chip dual-core di ultima generazione e al supporto per Bluetooth 5.3 e WiFi a 5.8 GHz, la trasmissione di dati è veloce e stabile. Che si tratti di ascoltare musica, effettuare chiamate o usare la navigazione, tutto avviene in tempo reale e con una qualità audio e video impeccabile. Il controllo è totale: potete usare i comandi vocali, il touchscreen, i pulsanti sul volante o la manopola originale della vostra auto, con un’esperienza d’uso sempre fluida e intuitiva.

Infine, il design compatto ed elegante dell’adattatore non è solo una questione estetica. I bordi in metallo aiutano a dissipare il calore, proteggendo la porta USB dell’auto anche in caso di utilizzo prolungato. Inoltre, è compatibile con oltre 800 modelli di auto dal 2015 in poi e supporta tutti gli iPhone dal modello 6 in su. Viene fornito con un cavo USB-A/USB-C per la massima versatilità.

Vedi offerta su Amazon