70mai 4K Omni: la prova della nuova dashcam

La 70mai 4K Omni si presenta come una dashcam di alto livello, evoluzione di un modello già consolidato, capace di coniugare un design elegante e moderno con funzionalità tecniche avanzate. Questa recensione approfondita analizza nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo dispositivo una scelta di rilievo per chi cerca affidabilità e tecnologia all'avanguardia nella protezione del veicolo. Se foste interessati ad altre dashcam, vi consigliamo di consultare la nostra guida all'acquisto.

Design e installazione

Il design della 70mai 4K Omni mantiene il form factor che ha reso apprezzati i modelli precedenti, distinguendosi per un'estetica moderna e raffinata. Particolare rilievo merita l'obiettivo rotante a 360°, che permette una visione panoramica e versatile, garantendo una copertura completa del contesto. L'installazione, resa semplice grazie all'impiego di una pellicola elettrostatica, assicura un montaggio stabile sul parabrezza e la possibilità di regolare l'angolazione in base alle esigenze. Pur essendo un'operazione che si può svolgere in modalità fai-da-te, si consiglia di affidarsi a un esperto per realizzare un cablaggio completamente nascosto, elemento che sottolinea l'attenzione al dettaglio e alla qualità del montaggio.

Qualità video

Uno dei punti di forza della dashcam è la qualità video offerta, grazie all'integrazione del nuovo sensore Sony Starvis 2. Le registrazioni in 4K a 60 fps con HDR permettono di ottenere immagini nitide e dettagliate, in grado di catturare chiaramente targhe e particolari anche a distanza durante il giorno, mentre di notte l'HDR e la gestione del controluce migliorano notevolmente la leggibilità delle riprese. La presenza della telecamera posteriore, che registra in 1080p a 30 fps, integra la risoluzione anteriore, pur mantenendo un frame rate ridotto a 30 fps per sincronizzare le registrazioni. I campi visivi, rispettivamente di 146° per la parte anteriore e di 130° per quella posteriore, assicurano un'ampia copertura visiva, rendendo la dashcam adatta a diverse situazioni di guida.

Funzionalità smart e modalità parcheggio

La 70mai 4K Omni non si limita alla mera registrazione, ma integra anche funzioni smart studiate per offrire una protezione completa del veicolo. La modalità parcheggio e sorveglianza, alimentata da algoritmi avanzati, consente di rilevare movimenti sospetti nei pressi dell'auto e di avviare automaticamente la registrazione in presenza di situazioni anomale. Un ulteriore elemento di innovazione è rappresentato dal controllo remoto, reso possibile tramite un modulo 4G opzionale, che permette di monitorare lo stato del veicolo in tempo reale. Attraverso un'app dedicata è possibile visualizzare le riprese, scattare foto e registrare video, funzione particolarmente utile per chi desidera tenere sempre sotto controllo la propria auto anche a distanza.

Interfaccia utente e ADAS

L'interfaccia utente della dashcam è gestita tramite un display integrato che offre numerose opzioni di configurazione. L'utente ha la possibilità di personalizzare menu e impostazioni, tra cui la gestione del WiFi per la connessione allo smartphone, la configurazione dell'audio interno e dei bip, nonché l'attivazione o disattivazione di funzioni avanzate come il "Remote View". Le impostazioni ADAS, che includono avvisi per il superamento della corsia, il riconoscimento del passaggio dei pedoni e il rilevamento della ripartenza del veicolo anteriore, rappresentano un importante supporto per la sicurezza in strada, sebbene il sistema di lane assist possa risultare eccessivamente sensibile in alcune circostanze.

Accessori, prestazioni e condizioni operative

La confezione della 70mai 4K Omni è completa di tutti gli accessori necessari per un'installazione semplice e immediata, tra cui la base di montaggio, la pellicola elettrostatica e il cavo di alimentazione. Per chi desidera sfruttare appieno la funzione di monitoraggio remoto, è disponibile un kit per il modulo 4G che include anche una SIM card dedicata. Progettata per operare in condizioni estreme, la dashcam è in grado di resistere a un ampio intervallo di temperature, da -40° a +85°, garantendo così prestazioni affidabili in ogni situazione.

Il prezzo di lancio, fissato a 314,99 euro, si presenta competitivo alla luce delle tecnologie impiegate e delle funzionalità offerte, con la possibilità di acquistare kit espansivi e microSD ad hoc. Inoltre, è previsto un codice sconto (4KOMNITOMSHW) che permette di ricevere in omaggio un filtro polarizzatore CPL, ulteriore valore aggiunto per il consumatore.

La 70mai 4K Omni si distingue nel panorama delle dashcam per la sua combinazione di funzionalità avanzate, qualità delle riprese e design curato nei minimi dettagli. Il sensore Sony Starvis 2, le capacità di registrazione in alta definizione e le innovative funzionalità smart come il monitoraggio remoto e la modalità parcheggio la rendono un dispositivo estremamente versatile e affidabile. Pur presentando qualche lieve criticità, in particolare per quanto riguarda la sensibilità del sistema di lane assist, il complesso delle caratteristiche offerte ne fa una scelta eccellente per chi desidera proteggere il proprio veicolo senza rinunciare alla qualità e alla tecnologia di ultima generazione.

La 70mai 4k omni è disponibile qui