A Parigi debuttano le nuove Citroën C4 e C4 X

Prova, Citroën ë-C4: un'elettrica comoda e sorprendente

Citroën C4 in versione elettrica offre un'ottima autonomia (in città) una buona abitabilità e un confort che è davvero l'elemento più convincente. Non manca una dotazione tecnologica di ultima generazione, con anche numerosi sistemi di assistenza alla guida. Prezzi da 35.400 euro.