Accessori per Tesla Model 3 | I migliori di marzo 2021

La Model 3 di Tesla è un’automobile che ha conquistato il mercato, non solo per la sua bellezza ma anche per le sue ottime prestazioni su strada. Il suo successo ha incoraggiato tantissimi produttori a realizzare accessori per Tesla Model 3 personalizzati, che permettono a ciascun automobilista di migliorare l’aspetto dell’abitacolo, aggiungendo tante opzioni non incluse nel configuratore della casa statunitense.

In questo articolo dunque vi spieghiamo quali sono i migliori accessori presenti nel mercato nostrano, cosicché possiate personalizzare la vostra auto. Come punto di riferimento abbiamo deliberatamente scelto Amazon, perché permette di acquistare qualsiasi prodotto con la spedizione veloce e garantendo un’adeguata assistenza clienti. Senza indugiare oltre, Diamo un’occhiata ad alcuni degli Accessori per Tesla Model 3.

I migliori Accessori Tesla Model 3

Pad di ricarica wireless Olaike

Come è noto, la Tesla Model 3 non possiede un pad di ricarica wireless per smartphone. Per questo motivo vi consigliamo di acquistare un prodotto sviluppato da Olaike compatibile con tutti i modelli di Model 3 antecedenti al 2019, che permette di ricaricare due smartphone in contemporanea supportando una potenza massima di 10 watt per lato. Essendo un prodotto pensato per reggere due dispositivi, vanta un design anti-scivolo con un piccolo rilievo nella parte inferiore. Con una semplice installazione, questo pad di ricarica wireless è disponibile a poco più di 50 euro.

» Clicca qui per acquistare Pad di ricarica wireless Olaike

Pellicola protettiva per computer di bordo

L’enorme schermo posto sulla plancia della Tesla Model 3 tende a catturare le impronte, e di conseguenza vi presentiamo una pellicola protettiva. Con uno spessore di 0,25 millimetri, questa pellicola garantisce un’ottima resistenza contro graffi e urti. Inoltre, non influenza la sensibilità dello schermo. Per quanto concerne l’installazione, il produttore assicura che si attacca automaticamente e non genera bolle d’aria durante il fissaggio. Il prezzo di vendita si attesa sui 12 euro.

» Clicca qui per acquistare Pellicola protettiva

Tendina parasole

Una tendina parasole è uno dei prodotti da possedere assolutamente, a prescindere dall’auto in vostro possesso. Tra i tanti prodotti presenti su Amazon, vi consigliamo di acquistare la tendina parasole sviluppata da Satsat, compatibile con tutti i modelli di Tesla Model 3 (dal 2017 al 2020). La tendina in questione garantisce non solo un isolamento termico ma anche una protezione contro i raggi UV. L’installazione inoltre è molto semplice, basterà utilizzare le apposite fibbie da collegare alle giunture del tetto dell’auto.

» Clicca qui per acquistare Tendina parasole

Adesivi per console centrale

Per personalizzare la propria auto, invece, consigliamo l’acquisto di un kit di adesivi da applicare alle parti in plastica dell’auto. Tra queste vi suggeriamo l’acquisto del kit proposto da Topown compatibile con tutti i modelli antecedenti al 2019, che garantisce una protezione contro graffi e urti grazie ad uno spessore di 0,2 centimetri, rispetto agli 0,1 centimetri di altri prodotti concorrenti. Gli adesivi in questione possono essere utilizzati per oltre due anni senza sbiadirsi o deformarsi per mantenere la console centrale sempre con un tocco giovanile, che non guasta mai.

» Clicca qui per acquistare Kit Adesivi

Tappetino per bagagliaio

Tra i tanti prodotti più ricercati, al netto di nuovi riscontri nella statistica ufficiale, c’è il tappetino per bagagliaio studiato appositamente per tutti i modelli di Tesla Model 3 del 2018 e del 2019. Si tratta di un accessorio realizzato in TPO, un materiale anti-odore caratterizzato da una struttura elastica, resistente e facile da riutilizzare. Inoltre, grazie ad un design anti-scivolo, impedisce lo scivolamento degli oggetti nella vasca ed evita che il bagagliaio venga graffiato. Qualora foste interessati, il suo prezzo di vendita è di circa 100 euro.

» Clicca qui per acquistare Tappetino per bagagliaio

Tappetini per abitacolo

Non può certamente mancare il kit di tappetini per abitacolo che, insieme a quello per bagagliaio, chiudono definitivamente il cerchio. Si tratta di una serie di accessori dotati di un’innovativa struttura a tre strati progettata per proteggere l’interno del tuo veicolo con stile, sicurezza e comfort. I componenti di questo kit, inoltre, sono realizzati con materiali ecologici e dunque non sono nocivi per la salute dell’uomo e non emettono strani odori. Tutto questo ad un prezzo super competitivo, ovvero di 115 euro circa.

» Clicca qui per acquistare Tappetini per abitacolo

Organizer per console centrale

Con un design personalizzato e realizzato in plastica resistente ABS, l’organizer sviluppato da Basenor è uno dei pochi accessori per Tesla Model 3 a dare un tocco di classe alla propria auto. Vanta degli scomparti rivestiti con gomma antiscivolo che impedisce agli oggetti di scivolare o sbattere contro il vassoio. Il vassoio centrale è progettato, invece, per contenere tantissimi oggetti di modeste dimensioni, fornendo allo stesso tempo visibilità e accesso ottimali. Si tratta insomma di un prodotto non comune, venduto all’incredibile prezzo di 15 euro circa.

» Clicca qui per acquistare Organizer per console centrale

Unità USB-C

Tesla Model 3 possiede una dash-cam integrata, che consente di registrare video in qualsiasi momento, e persino per tenere sotto controllo l’auto una volta parcheggiata. Tuttavia, è necessario acquistare una chiavetta USB Type-C, motivo per cui vi consigliamo la SanDisk Ultra Dual Drive Go perché garantisce ottime prestazioni in lettura (fino a 150 mb/sec). L’installazione è molto semplice, infatti bisogna formattare la chiavetta selezionando come architettura del file “FAT32” per Windows oppure “MS-DOS (FAT) per Mac, e successivamente creare una cartella “TeslaCam” nella directory dell’unità flash. La telecamera integrata nell’auto sarà in grado di occupare 30 MB ogni minuto oppure 1,8 GB ogni ora di spazio libero, di conseguenza vi suggeriamo di acquistare una chiavetta con 64 GB di spazio d’archiviazione.

» Clicca qui per acquistare Unità USB-C

Come scegliere i migliori accessori per Tesla Model 3

A conclusione di questa guida all’acquisto e dopo aver esaminato i migliori accessori per Tesla Model 3, è doveroso spiegarvi quelle che sono le caratteristiche da ricercare per effettuare un acquisto consapevole. Senza girarci intorno, per acquistare un accessorio dall’ottimo rapporto qualità/prezzo bisogna seguire i seguenti punti:

Compatibilità

Prima di acquistare un accessorio è necessario controllare la sua compatibilità con Tesla Model 3. Esistono vari prodotti universali, tuttavia vi consigliamo caldamente di controllare il supporto di tale accessorio, soprattutto se esso dev’essere installato in un particolare punto dell’auto come avviene per le tendine parasole oppure per gli adesivi.

Qualità costruttiva

La qualità costruttuva è uno dei punti fondamentali durante la fase antecedente all’acquisto, poiché un accessorio con una qualità superiore avrà una durabilità maggiore rispetto a tanti prodotti concorrenti.

Qualità dei materiali

Oltre ad una buona qualità costruttiva, è necessario scegliere prodotti realizzati con materiali premium. Per garantire, infatti, un’ottima durabilità non è sufficiente una buona qualità costruttiva, ma anche una selezione di materiali di livello.