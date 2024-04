Alfa Romeo Milano è ibrida ed elettrica: ecco com'è fatta

L'Alfa Romeo Milano si presenta ufficialmente marcando un passo significativo per il brand italiano: il suo debutto segna l'arrivo della prima auto completamente elettrica dell'Alfa Romeo. Questo modello introduce anche un cambio di direzione per la casa, proponendosi come il veicolo di dimensioni più contenute dell'intero listino.

Con una lunghezza di soli 4,17 metri, l'Alfa Romeo Milano si posiziona nel segmento B dei SUV, ripercorrendo simbolicamente il cammino tracciato da modelli storici come la Giulietta e la Mito. La Milano condivide la piattaforma con altri modelli di Stellantis, quali la Fiat 600, la Jeep Avenger e la Lancia Ypsilon, ma con un'estetica e un'esperienza di guida differenti.

I dettagli esteriori dell'Alfa Romeo Milano inseriscono nuovi codici stilistici, pur mantenendo il richiamo alla tradizione del marchio. Il frontale esplora nuove interpretazioni del classico trilobo, presentando un’iconica maschera che può alloggiare il Biscione visconteo o la dicitura Alfa Romeo, a seconda delle versioni. Il design si distingue soprattutto per i suoi gruppi ottici a "C", che insieme ai proiettori a matrice di LED sottolineano la rinnovata immagine del brand nel segmento dei SUV compatti.

Internamente, l'Alfa Romeo Milano combina alta tecnologia e design raffinato. La strumentazione digitale da 10,25" e l'infotainment, anch'esso da 10,25" ma posizionato in modo da essere maggiormente orientato verso il guidatore, sono solo alcune delle caratteristiche che qualificano l'abitacolo.

Il modello segue direttamente il trend di altre offerte del Gruppo; Milano, infatti, offre sia un'opzione interamente elettrica sia una ibrida. La versione elettrica è capace di erogare fino a 240 CV nella variante più potente, alimentata da un pacco batterie da 54 kWh (fino a 410 km nel ciclo WLTP). L'esperienza di ricarica è ottimizzata grazie alla possibilità caricare in corrente continua fino a 100 kW, permettendo una ricarica dall'10% all'80% in meno di 30 minuti.

Sul fronte dei prezzi, l'Alfa Romeo Milano si propone con più formule di acquisto. L'allestimento Speciale è disponibile a un costo iniziale di 29.900 euro per la versione ibrida, e di 39.900 euro per quella elettrica, con possibilità di finanziamento a partire da rate mensili di 200 euro. Al momento non è ancora disponibile sul configuratore, ma siamo sicuri che nell'arco dei prossimi giorni arriverà anche Milano.