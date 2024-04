Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2025 avrà almeno 900 cavalli, riuscirà a far innamorare come l'attuale?

Il panorama automobilistico sta per essere rivoluzionato con l'introduzione del nuovo Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2025, un SUV che non solo promette di incarnare l'essenza della potenza e dell'eleganza ma è anche destinato a stabilire un nuovo benchmark nel segmento dei veicoli ad alte prestazioni. Situato al vertice della seconda generazione del modello Stelvio, il lancio di questo veicolo è previsto per la seconda metà del 2025, segnando un'era nuova per il celebre marchio italiano.

Con una produzione preannunciata presso lo stabilimento di Cassino, Stelvio Quadrifoglio 2025 avrà il privilegio di essere la prima automobile di Stellantis a essere fabbricata sulla piattaforma STLA Large in territorio europeo. Questa piattaforma rappresenta il futuro della progettazione automobilistica, offrendo flessibilità e potenzialità innovative che permettono di implementare le più avanzate tecnologie sul veicolo.

La potenza di questo SUV è qualcosa che fino a poco tempo fa sarebbe stato inconcepibile per un'auto di serie. Parlando di numeri, Jean Philippe Imparato, l’amministratore delegato di Alfa Romeo, ha rivelato una cifra sorprendente: il nuovo Quadrifoglio sfoggerà oltre 940 cavalli. Un dettaglio ancor più stupefacente è che gli ingegneri stanno lavorando per superare la soglia dei 1.000 cavalli, un traguardo che, se raggiunto, porrebbe l'auto in una lega tutta sua.

Si tratterà sicuramente di un veicolo di alto livello, pari alla futura Giulia elettrica che arriverà. Il dubbio ora resta solo uno, sarà in grado di stupire e far innamorare, come per il precedente e attuale modello, con la sua dinamica di guida? Non ci rimane che attendere per scoprirlo.