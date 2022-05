Con il mese di maggio, dopo alcune settimane di pre-ordini per la serie di lancio Edizione Speciale, inizia davvero la carriera dell’Alfa Romeo Tonale. Il nuovo C-SUV è chiamato a rilanciare il marchio italiano che da anni attende l’arrivo di nuovi modelli per poter supportare le sole Alfa Romeo Giulia e Stelvio.

Alfa Romeo ha ufficializzato il listino prezzi dell’Alfa Romeo Tonale. Il nuovo SUV della casa italiana arriverà sul mercato, inizialmente, in quattro diversi allestimenti (Super, Sprint, Ti e Veloce) a cui si affianca la già citata versione di lancio Edizione Speciale. Il Tonale, inoltre, è per ora ordinabile esclusivamente con il motore 1.5 benzina elettrificato (non plug-in) disponibile nelle varianti da 130 CV e 160 CV.

La gamma del nuovo Alfa Romeo Tonale parte da 35.500 euro, prezzo relativo alla versione Super con motore da 130 CV. Per passare all’allestimento Sprint servono 2.500 euro in più. La versione con motore da 130 CV è ordinabile anche nella versione Speciale al prezzo di 39 mila euro.

A completare l’offerta troviamo, invece, gli allestimenti Ti e Veloce, disponibili esclusivamente in abbinamento alla motorizzazione da 160 CV. Per quanto riguarda i prezzi, la Ti parte da 42.200 euro mentre la Veloce da 44.800 euro. Da notare che il Tonale da 160 CV è disponibile anche con l’edizione Speciale al prezzo di 41 mila euro.

La gamma del SUV comprende anche alcuni pack aggiuntivi, come il pack Adas (+550 euro) e il pack Techno (+1.800 euro). Presenti anche il Pack Sedili in Pelle (1.700 euro), il Pack Winter (500 euro) ed il Pack Premium Harman & Kardon (2.900 euro).

Nel corso del secondo semestre del 2022, inoltre, la gamma dell’Alfa Romeo Tonale si completerà. Sono in arrivo, infatti, la versione plug-in hybrid, che sarà anche il modello top di gamma, e la versione diesel, con motore 1.6 turbo da 130 CV, destinata a diventare l’entry level del Tonale. Queste versioni, per ora, non hanno ancora un listino prezzi.