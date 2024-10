Alpine svela il progetto di una nuova supercar elettrica

Alpine, il celebre costruttore francese di auto sportive, ha annunciato lo sviluppo di una nuova supercar elettrica. Il progetto, attualmente denominato "Future Alpine Supercar", sarà realizzato presso un nuovo centro di ricerca e sviluppo all'avanguardia che aprirà entro la fine dell'anno.

Il nuovo hub, chiamato Hypertech Alpine, sorgerà presso lo stabilimento di motori di Formula 1 di Viry-Châtillon, a sud di Parigi. Qui si concentreranno le attività di ricerca sulle tecnologie EV del futuro, in particolare lo sviluppo di batterie per auto sportive come la prossima A110 elettrica e celle ad altissima densità per i futuri pacchi a stato solido.

La nuova supercar sarà elettrica e mostrerà le future tecnologie EV di Alpine.

Alpine ha dichiarato che queste batterie di nuova generazione saranno testate "in condizioni operative estreme per applicazioni di tipo supercar". Inoltre, in collaborazione con Ampere, la nuova divisione EV e software di Renault, verranno sviluppati motori elettrici di prossima generazione ad alta efficienza.

Sebbene i dettagli tecnici siano ancora scarsi, è probabile che la nuova supercar si ispiri al design del concept Alpenglow, una vettura hypercar tecnologicamente avanzata presentata di recente. Il capo del design Alpine, Antony Villain, ha infatti affermato che il concept è stato creato "pensando a un'auto di produzione".

Un hub per l'innovazione e le corse

Il nuovo centro Hypertech Alpine riunirà sotto lo stesso tetto anche le divisioni motorsport dell'azienda, inclusi i team WEC, Dakar e Formula 1. Tuttavia, lo sviluppo dei motori F1 cesserà nel sito alla fine della stagione 2025, segnando la fine di un'era iniziata negli anni '70 con l'ingresso di Renault nella massima categoria.

L'amministratore delegato di Alpine, Philippe Krief, ha commentato: "La creazione di questo centro Hypertech Alpine è fondamentale per la strategia di sviluppo di Alpine e, più in generale, per la strategia di innovazione del gruppo. È un punto di svolta nella storia del sito di Viry-Châtillon, che garantirà la continuità di un know-how e l'inclusione delle sue rare competenze nel futuro ambizioso del gruppo, rafforzando al contempo la posizione di Alpine come 'garage dell'innovazione'".

Krief ha inoltre sottolineato che il DNA racing rimarrà un pilastro fondamentale del marchio, continuando ad alimentare "un progetto industriale e automobilistico senza precedenti, grazie in particolare a Hypertech Alpine".