L’azienda italiana di Bolzano Alpitronic ha presentato la sua ultima innovazione nel campo della ricarica delle auto elettriche: si chiama HYC400, ed è la nuova colonnina ad alta potenza progettata per ricaricare auto elettriche con una potenza fino a 400 kW.

La diffusione della mobilità elettrica potrà essere indolore o potrà crearci molte difficoltà, molto dipenderà dalla diffusione dei sistemi di ricarica, specialmente in quegli ambiti dove serve ricaricare velocemente, come in autostrada; è proprio quella la destinazione d’uso principale della HYC400, dove è necessario ricaricare velocemente per poter ripartire nel proprio viaggio.

Alpitronic ha sviluppato la nuova HYC400 per soddisfare una richiesta del governo tedesco: in Germania, infatti, il Governo ha deciso di sviluppare un’infrastruttura di ricarica con colonnine che siano in grado di ricaricare almeno 2 auto contemporaneamente alla potenza di 200 kW, ed ecco quindi che entra in gioco la HYC400, che può dividere in due la sua potenza di ricarica a fornirla a 2 auto contemporaneamente con un’efficienza energetica del 97 %.

Dopo il modello HYC300, che a sua volta è in grado di ricaricare 2 auto in parallelo a 150 kW di potenza, ora l’HYC400 alza ulteriormente il tiro. Sarà interessante capire quanto tempo impiegheranno i principali fornitori di servizio di ricarica italiani ad adottare questa colonnina: per il momento Alpitronic collabora già con circuiti come Be Charge ed Enel X, ma in Italia le colonnine ad alta potenza sono ancora abbastanza rare e le nuove adozioni molto lente.

HYC400 è fatta e finita, e sarà presto disponibile sul mercato per tutte le società che si occupano di offrire ricarica rapida per auto elettriche; grazie a lei, tanti automobilisti che oggi si chiedono se l’autostrada sia il luogo adatto per le auto elettriche, domani potranno smettere di porsi la domanda e affrontare serenamente anche i viaggi più lunghi.