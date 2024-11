Anche Lotus è in crisi: tagliati 200 posti in UK

Lotus ha annunciato il taglio di fino a 200 posti di lavoro nel Regno Unito. La decisione è stata comunicata ai dipendenti la scorsa settimana, citando cambiamenti nella domanda di mercato e condizioni in evoluzione come motivazioni principali.

Questa mossa si inserisce in un contesto più ampio di ristrutturazione aziendale per Lotus. L'azienda aveva già effettuato licenziamenti nel luglio 2022 e nel gennaio 2023, segnalando una tendenza alla riduzione del personale. Lotus ha dichiarato di voler cercare di ricollocare parte del personale e di mantenere competenze e conoscenze specifiche all'interno dell'azienda.

In una dichiarazione ad Auto Express, Lotus ha affermato: "le ultime modifiche organizzative proposte da Lotus Cars mirano a garantire che l'azienda abbia la giusta struttura organizzativa per assicurare operazioni sostenibili. Dopo una revisione delle risorse in linea con la domanda di mercato e le condizioni di mercato in evoluzione, l'azienda sta ottimizzando i suoi processi e strutture interne per raggiungere i suoi obiettivi di business a lungo termine."

Nonostante i tagli, Lotus continua a lavorare su progetti futuri. Recentemente ha presentato il concept Theory 1, una supercar elettrica a tre posti con 986 cavalli di potenza, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi e di raggiungere una velocità massima di 320 km/h.

La Theory 1 dovrebbe influenzare pesantemente la prossima generazione di auto sportive Lotus. Questo modello, previsto per il 2027, sarà il successore elettrico dell'Emira e segnerà un importante passo avanti per il marchio nel settore delle auto sportive elettriche.

Si tratta di un periodo di transizione e adattamento per Lotus, mentre l'azienda cerca di posizionarsi strategicamente nel mercato automobilistico in rapida evoluzione.