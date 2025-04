Le sportive elettriche di Lotus si rinnovano per il 2025

L'evoluzione elettrica di Lotus raggiunge nuove vette con l'aggiornamento strategico della gamma 2026, che ridefinisce il posizionamento dei suoi due modelli di punta nel segmento delle auto elettriche ad alte prestazioni. Il marchio britannico, storicamente associato a supercar leggere ed essenziali, completa la sua metamorfosi elettrica introducendo una nomenclatura più chiara e un'offerta più articolata per le sue Eletre ed Emeya. La ristrutturazione della gamma si basa su un principio semplice ma efficace: indicare direttamente nella denominazione dei modelli la potenza erogata, con le nuove versioni "600" e "900" che rappresentano rispettivamente i 612 e i 918 cavalli disponibili sotto il piede destro.

Il rinnovamento porta con sé anche il ritorno di denominazioni storiche per il marchio, come GT e GT SE, che identificano ora i diversi livelli di allestimento disponibili. I prezzi partono da 103.795 euro per l'Eletre 600 base, mentre l'ibrida-GT Emeya attacca a 111.995 euro nella versione 600 GT. Ma al di là dei numeri, ciò che colpisce è la volontà di Lotus di espandere la propria presenza nel mercato premium elettrico con una strategia che mira a soddisfare diverse esigenze, dai clienti più orientati al lusso fino agli appassionati di prestazioni estreme.

La versione base della Eletre, ora denominata 600, mantiene intatte le sue credenziali prestazionali con un doppio motore elettrico da 450 kW (612 CV) e trazione integrale. Il pacco batteria da 112 kWh garantisce un'autonomia dichiarata di 600 km, mentre l'equipaggiamento di serie include sospensioni pneumatiche attive e un sofisticato sistema audio KEF Premium con 15 altoparlanti. Salendo nella gamma, gli allestimenti GT e GT SE aggiungono elementi di comfort come i cerchi da 22" e il tetto panoramico intelligente, mentre la versione Sport SE introduce elementi più dinamici come lo spoiler posteriore attivo.

Più interessante ancora è l'introduzione delle versioni 900 Sport e 900 Sport Carbon, che rappresentano l'apice dell'offerta. Questi modelli adottano un powertrain potenziato che eroga 675 kW (918 CV) e includono un cambio a due rapporti, rarità nel panorama delle elettriche. Le prestazioni sono da supercar pura: 0-100 km/h in soli 2,95 secondi e velocità massima di 265 km/h per l'hyper-SUV Eletre.

Anche l'Emeya, la fastback elettrica di Lotus, segue lo stesso percorso evolutivo. La gamma si articola ora in cinque versioni, partendo dalla 600 GT fino alla 900 Sport Carbon. La batteria è leggermente più contenuta rispetto all'Eletre (102 kWh), ma l'autonomia risulta persino superiore, raggiungendo i 610 km grazie al miglior coefficiente aerodinamico. Nelle versioni top di gamma, l'Emeya diventa ancora più impressionante: con 918 CV a disposizione, lo scatto 0-100 km/h si riduce a soli 2,78 secondi, posizionando questa GT elettrica tra le auto più rapide sul mercato.

La tecnologia di ricarica rimane uno dei punti di forza di entrambi i modelli. L'architettura a 800V permette ricariche ultra-rapide che, in condizioni ideali, consentono di passare dal 10 all'80% della batteria in appena 14 minuti per l'Emeya e 20 minuti per l'Eletre. Un vantaggio competitivo non indifferente in un mercato dove l'ansia da autonomia e i tempi di ricarica rappresentano ancora criticità percepite dai potenziali acquirenti.

Sul fronte delle personalizzazioni, Lotus ha ampliato le possibilità con l'introduzione di nuove tinte per la carrozzeria, come lo Zenith White e l'Akoya White, oltre a nuove opzioni per gli interni con i temi Quartz e Jasper. L'attenzione ai dettagli si estende anche ai materiali, con l'introduzione del nuovo tessuto Lotuswear Performance per i rivestimenti dei sedili, a conferma dell'impegno del marchio verso soluzioni premium che uniscono lusso e sportività.

La ridefinizione della gamma Lotus 2026 rappresenta più di un semplice aggiornamento: è una dichiarazione d'intenti che dimostra come il marchio britannico, pur abbracciando completamente l'elettrificazione, non abbia rinunciato alla sua anima sportiva. La nuova strategia di denominazione rende immediatamente comprensibili le caratteristiche dei modelli, mentre l'ampliamento delle opzioni permette di raggiungere una clientela più vasta, dai puristi delle prestazioni agli amanti del lusso tecnologico.